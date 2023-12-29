Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp thời kỳ hoàng kim rực rỡ, túi không bao giờ cạn tiền, phú quý ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 01:33

Theo tử vi ngày 29/12 dự đoán, 3 con giáp sau may mắn ngập lối, hồng phúc lan tỏa, cập bến giàu có không ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 29/12/2023 hôm nay, tuổi Tý được dự báo có thể gặp thị phi, oan ức. Lòng tốt đặt không đúng chỗ vô tình khiến bản mệnh trở thành người gặp nhiều bất lợi, còn bị những kẻ xấu đơm đặt nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh.

Tài chính với tuổi Tý ở thời điểm này tuy không đến mức khó khăn nhưng cũng không thật sự dư dả khiến bản mệnh cảm thấy chưa hài lòng. Nếu có người hỏi vay mượn, con giáp này nên cần phải thận trọng, đừng quá cả nể mà ảnh hưởng tới quyền lợi của mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Tý lại thăng hoa tốt đẹp. Đôi bên có được nhiều thời gian dành cho nhau hơn cũng như có thể giúp đối phương có thêm động lực cố gắng và nỗ lực trong công việc. Tuy nhiên, một số vấn đề về tiền bạc cũng nên có sự thống nhất và rõ ràng trước.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp thời kỳ hoàng kim rực rỡ, túi không bao giờ cạn tiền, phú quý ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Tuổi Tuất có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Cuộc sống của tuổi Tuất đa màu sắc và rất thực tế. Nếu họ ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Tất rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Hôm nay, dù tuổi Tuất có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Tuất cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp thời kỳ hoàng kim rực rỡ, túi không bao giờ cạn tiền, phú quý ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay tưng bừng với niềm vui mới.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc có nhiều niềm vui mới, hạnh phúc với những gì bạn chọn. 

Tình cảm: Tình cảm đủ dũng cảm chọn người mình yêu. 

Tài lộc: Luôn có cách nhìn nhận vấn đề thẳng thắn, tự tin.  

Sức khoẻ: Luôn tạo niềm vui cho bản thân khi ở một mình. 

Đúng 5h ngày 29/12, 3 con giáp thời kỳ hoàng kim rực rỡ, túi không bao giờ cạn tiền, phú quý ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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