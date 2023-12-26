Đúng 5h ngày 26/12, 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền ập vào nhà, phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 01:33

Theo tử vi, 3 con giáp sau gặp thời đổi vận, nghèo mấy cũng giàu sang, chỉ việc ngồi không hưởng lộc.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu phải chịu tác động xấu của cục diện Tương Phá trong ngày hôm nay, vì thế mà bạn rất dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của. Khuyên con giáp này chớ nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy.

Dù bắt tay vào công việc gì đi nữa, bạn cũng cần phải tập trung, không được lơ là. Hôm nay, công việc quen thuộc cũng có thể xảy ra rắc rối bất ngờ, nếu mắc lỗi sai, bạn sẽ tốn nhiều công sức để sửa chữa.

Đúng 5h ngày 26/12, 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền ập vào nhà, phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Đúng 5h ngày 26/12, 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền ập vào nhà, phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Những tuổi Tuất dù sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng mang trong mình sự đam mê, can đảm và tràn đầy năng lượng. Họ thường là những chiến binh xông vào trận chiến và tràn đầy nhiệt huyết vô tận với cuộc sống.

Hôm nay, những người tuổi Tuất sẽ thu hút được nhiều quý nhân giúp đỡ nhờ sự nhiệt tình và tận tâm trong cuộc sống lẫn công việc. Quý nhân này có thể là người cố vấn ở nơi làm việc, nhà đầu tư hoặc người bạn tâm giao trong cuộc sống.

Những người tuổi Tuất cũng sẽ gặp hàng loạt cơ hội trong giai đoạn này, và sự hướng dẫn của những người ưu tú bên cạnh sẽ giúp họ đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức.

Không chỉ vậy, quý nhân bên cạnh còn có thể đưa ra những hỗ trợ, lời khuyên tuyệt vời vào những thời điểm quan trọng, để tuổi Tuất có thể đạt được những thành tựu lớn hơn về mọi mặt.

Trong thời gian này, tuổi Tuất đồng thời cũng phải luôn giữ lòng biết ơn đối với quý nhân, "đồng cam cộng khổ" với nhau, cùng nhau tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Đúng 5h ngày 26/12, 3 con giáp may mắn ngút trời, tiền ập vào nhà, phú quý an nhàn, vươn lên thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thăng hoa phát tài, bùng nổ vận may, đổi đời giàu sang

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024: 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thăng hoa phát tài, bùng nổ vận may, đổi đời giàu sang

Từ đây đến nghỉ lễ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, 3 con giáp sau lật ngược tình thế, làm ăn nắm ngay tiền tỷ, hưởng trọn phú quý giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 3 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 3 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề