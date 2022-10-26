Là một người mạnh mẽ, kiên trì, không khó khăn nào làm bạn chùn bước nhưng dường như "đi hoài cũng mệt", tài chính đầu năm 2022 của bạn ngưng trệ một cách đáng buồn, có thời điểm bạn đã trắng tay, bán đi cả món đồ mình trân quý nhất để cứu vớt mọi việc.

Theo tử vi , vào 5h sáng ngày 26/10 bạn hoàn toàn được tung bay trên chính bầu trời của mình, những bấp bênh dẹp sang một bên nhường đường cho phú quý đi lên. Bạn sẽ là con giáp may mắn nhất vào 5h sáng ngày 26/10. Cơ duyên trúng số độc đắc đang chờ đợi bạn là chủ nhân, thời gian này rất vượng vận khí, biết đâu bạn sẽ giàu lên bất ngờ.

Công việc nửa đầu năm nay cũng không được thuận lợi, đăc biệt với những người làm công ăn lương, tần suất công việc không ổn định ảnh hưởng đến thu nhập.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Ảnh minh họa: Internet

Vào 5h sáng ngày 26/10, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Hơn nữa, thời gian này tuổi Thân cũng rất có duyên trúng độc đắc không chỉ là tiền triệu mà còn có thể là bạc tỷ. Chuyện làm ăn khởi phát thêm may mắn tiền bạc sẽ giúp bạn vui không kể hết.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi là người có đầu óc, vô cùng thông minh,hơn nữa lại rất giỏi trong hoạt đồng đầu tư và bẩm sinh là người có tài vận vượng phát.

Bước vào 5h sáng ngày 26/10, tài vận của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ. Công việc đạt được những thành tích xuất sắc khiến người khác ngưỡng mộ, từ đó có cơ hội thăng tiến cao và thu nhập cũng tăng lên gấp đôi gấp ba.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.