Đúng 5h ngày 22/12, 3 con giáp tài khí ngập tràn, hút cạn lộc trời, liên tục may mắn, gom sạch phúc đức thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 01:05

Đúng hôm nay, 3 con giáp sau được dự đoán tài vận cuồn cuộn chạm đỉnh, tiền đổ về tay nhiều vô số kể, phất lên giàu to như vũ bão.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 22/12/2023 hôm nay mang tới những phản hồi tích cực trong cuộc sống của tuổi Tỵ. Con giáp này cũng nên nhìn xa, trông rộng, đừng vì một chuyện nhỏ trước mắt mà bỏ qua những mục đích lâu dài.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có những bước tiến triển. Người đang yêu có nhiều sự cộng hưởng trong suy nghĩ, sở thích và chủ đề chung, đây là một thời gian thấu hiểu nhau.

Thời điểm này, tuổi Tỵ được nhắc nhở phải quan tâm hơn tới sức khỏe của mình và người thân trong nhà. Lúc này nên giữ ấm cơ thể của mình để đảm bảo sức khỏe vì không khí lạnh về.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Đúng 5h ngày 22/12, 3 con giáp tài khí ngập tràn, hút cạn lộc trời, liên tục may mắn, gom sạch phúc đức thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Mão phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Con giáp này chỉ cần cố gắng không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương.

Thậm chí có những người tuổi Mão đổi nhà đổi xe. Trời sinh những người tuổi Mão là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Ưu điểm của người tuổi Mão là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đúc kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này. Trong cuộc sống, người tuổi Mão tâm niệm rằng, mọi sự khó khăn đều được đền đáp xứng đáng.

Đúng 5h ngày 22/12, 3 con giáp tài khí ngập tràn, hút cạn lộc trời, liên tục may mắn, gom sạch phúc đức thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ hãy bao dung, cho bản thân thoải mái đầu óc.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc bạn đã bỏ lỡ những cơ hội hợp tác cùng người quan trọng.

Tình cảm: Tình yêu bạn không muốn ai làm tổn thương, chịu đựng một mình.

Tài lộc: Rời xa giấc mơ tài chính, bạn thực tế hơn khi làm việc.

Sức khoẻ: Quan tâm tình trạng da, luôn có liệu trình riêng của bản thân.

Đúng 5h ngày 22/12, 3 con giáp tài khí ngập tràn, hút cạn lộc trời, liên tục may mắn, gom sạch phúc đức thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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