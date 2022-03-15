Đúng 5 ngày tới, các con giáp sau CÔNG DANH SỰ NGHIỆP thăng tiến không ngừng nhờ có Chính Quan nhập cục, gặp được QUÝ NHÂN giúp cải vận đổi đời

Dưới sự che chở của Tam Hợp, tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Thìn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan tăng vọt. Không những thế, Chính Ấn quý nhân luôn xuất hiện giúp đỡ đúng lúc khiến bạn như cá gặp nước. Bạn có thể phát huy tính sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Mọi thứ đang đi đúng hướng như bạn mong muốn.

Thiên Tài vượng giúp đường tài lộc của con giáp này có nhiều tin vui. Chẳng những người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng nhìn thấy cơ hội phát tài, kiếm tiền đầy tay cho mình. Dù người tuổi này phải vất vả đôi chút nhưng thành quả được hưởng thì chẳng tồi chút nào.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp tuổi Tuất gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa

Đúng 5 ngày tới, tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Được sự hậu thuẫn của Tam Hợp, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối cùng với khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ nên bản mệnh có được những gì mình muốn.

Tuổi Mùi

Đúng 5 ngày tới, người tuổi Mùi đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển.

Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của Thương Quan. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.