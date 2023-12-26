Đúng 5 ngày tới (31/12), 3 con giáp tiền vô như nước, lộc phúc đầy nhà, giàu có vượt bậc, làm đâu thắng đó, thu hái luôn bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 17:33

Đúng 5 ngày tới (31/12), 3 con giáp sau vô tư hưởng lộc, gom sạch tiền bạc lẫn may mắn vào nhà.

Tuổi Hợi 

Đúng 5 ngày tới (31/12), tuổi Hợi tài lộc vô cùng khởi sắc. Quý nhân trao cho con giáp này vận may hiếm có, dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng có tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu.

Công việc vào cuối năm tuy nhiều và áp lực nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, bản mệnh vẫn đang cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời. Con giáp này nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó để có thể yên tâm khép lại năm 2023.

Vận trình tình cảm có sự thay đổi bất ngờ. Dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận với mọi điều có thể xảy ra, dù tiêu cực hay tích cực. Người độc thân có thể vẫn đang loay hoay tìm kiếm một nửa của mình, nhưng đừng nản chí, rồi bản mệnh sẽ tìm được hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Đúng 5 ngày tới (31/12), 3 con giáp tiền vô như nước, lộc phúc đầy nhà, giàu có vượt bậc, làm đâu thắng đó, thu hái luôn bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão.

Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may.

Đúng 5 ngày tới (31/12), tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Đúng 5 ngày tới (31/12), 3 con giáp tiền vô như nước, lộc phúc đầy nhà, giàu có vượt bậc, làm đâu thắng đó, thu hái luôn bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Đúng 5 ngày tới (31/12), người tuổi Ngọ vận thế chung sa sút, không nên đạo đức giả, cứ sống thẳng thắn.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay có phần khởi sắc, bạn hãy đảm bảo tình cảm ổn định với đối tác của mình.

Công việc: Hôm nay vận trình công việc sa sút, khó lòng thoát khỏi những mưu mô, cố gắng tránh xa thị phi.

Tài lộc: Tài lộc ngày nay sa sút, dựa vào trúng xổ số để đổi đời là điều không thực tế.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, ăn uống không đúng bữa, dễ đau dạ dày.

Đúng 5 ngày tới (31/12), 3 con giáp tiền vô như nước, lộc phúc đầy nhà, giàu có vượt bậc, làm đâu thắng đó, thu hái luôn bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, 3 con giáp sau tài chính hanh thông, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, cuộc sống lên hương giàu có.

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