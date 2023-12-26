Đúng 5 ngày tới (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp bước vào thời khởi sắc, vượng vận bùng cháy, kiếm tiền như thác lũ, đổi đời giàu sang sung sướng

Đúng 5 ngày tới (27, 28, 29, 30 và 31/12), tuổi Tuất làm việc với thái độ khá thờ ơ, được chăng hay chớ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bản mệnh sẽ rất dễ mắc lỗi sai và tốn công sức khắc phục.

Dù đang giữ vị thế nào đi nữa, con giáp này cũng không nên quá cứng nhắc với quan điểm của bản thân. Hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người, có thể bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi mới hoặc cảm hứng cho công việc đang làm.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 5 ngày tới (27, 28, 29, 30 và 31/12), những người tuổi Dần trong thời gian này hoàn toàn có thể sẽ đón nhận sự thăng tiến trong công việc sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Với thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, bạn dần khẳng định được vị trí của mình. Khả năng lãnh đạo cũng được phát huy và công nhận bởi mọi người.

Những người tuổi Dần chỉ cần nỗ lực hết mình thì nhất định sẽ gặt hái được những thành tựu mà tuổi Dần đạt được còn rực rỡ, thăng hoa hơn khi có quý nhân phù trợ, sao may soi chiếu. Tử vi cho biết trong 5ngày tới người tuổi Dần càng chăm chỉ bao nhiêu thì tiền bạc sẽ càng đầy tay bấy nhiêu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.