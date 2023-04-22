Đúng 5 ngày tới (23/4 - 27/4): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 17:25

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong 5 ngày tới nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất có năng lực, chăm chỉ làm việc, lại hay giúp đỡ, đối xử tốt với bạn bè. Do đó, trong 5 ngày tới đây, những nỗ lực của con giáp này đã đến ngày hái quả. Tuất có thể tiếp tục phát triển thuận lợi trên con đường sự nghiệp.

Những ai đang khởi nghiệp sẽ có tài lộc rất tốt, lợi nhuận đặc biệt đổ về vào thời gian này do nhu cầu của khách hàng lên cao. Bên cạnh đó, con giáp có thể tìm được dự án mới có triển vọng vô cùng tươi sáng.

Đúng 5 ngày tới (23/4 - 27/4): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bạn bè xung quanh ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình khiến tuổi Tỵ luôn có những tin vui bất ngờ. Tinh thần chiến đấu của tuổi Tỵ cũng khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Trong 5 ngày tới, con giáp lại tiếp tục có đột phá mới khiến các đối thủ muốn cạnh tranh cũng không theo kịp.

Chịu ảnh hưởng từ các chòm sao may mắn, sự đột phá của Tỵ mang về cơn mưa tiền bạc trong thời gian này. Sự thành công khiến tuổi Tỵ có thêm nhiều cơ hội công việc cũng như tiền bạc. Tuổi Tỵ vốn giỏi kinh doanh nên những khoản đầu tư từ trước đây cũng đến ngày sinh sôi nảy nở, liên tiếp lãi mẹ đẻ lãi con.

Đúng 5 ngày tới (23/4 - 27/4): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những nỗ lực làm việc của tuổi Mùi đã được lãnh đạo phát hiện và ghi nhận năng lực. Con giáp có cơ hội nhận nhiều phần thưởng vào 5 ngày tới, thậm chí nhiều cơ hội đưa sự nghiệp lên một vị trí mới.

Tuổi Mùi nên dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè. Bạn sẽ không ngờ các mối quan hệ lại mang tới cơ hội kiếm tiền mới, tài lộc rủng rỉnh. Sự sáng tạo và thái độ làm việc tích cực khiến bạn bè luôn muốn hợp tác làm ăn với tuổi Mùi. Nhờ vậy, việc gặt hái tiền bạc chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Đúng 5 ngày tới (23/4 - 27/4): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Bước sang ngày mai (28/2 âm lịch): TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay

Bước sang ngày mai (28/2 âm lịch): TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay

Tử vi có nói, trong ngày 28/2 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 5 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày 22/4/2023 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát