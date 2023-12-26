Đúng 5 ngày liên tiếp tới (26, 27, 28, 29, 30 và 31/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, phúc báo tràn trề, cầu được ước thấy, luôn có quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 04:45

Đúng 5 ngày liên tiếp tới (26, 27, 28, 29, 30 và 31/12), 3 con giáp sau kinh doanh đột phá, trải thảm đón lộc, tiền tài tới ào ào không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi đối mặt với nhiều thách thức và mâu thuẫn trong công việc, con giáp này cần phải giữ tinh thần kiên nhẫn và cẩn trọng trong mọi quyết định. Mối quan hệ với đồng nghiệp có thể khá căng thẳng, và lãnh đạo có thể không hài lòng với sự kiên cường của bạn. Tuy nhiên, với sự sáng tạo và khả năng mở rộng, bạn có thể vượt qua những khó khăn này.

Vận tiền bạc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay có vẻ ổn định, mang đến cho bạn một ít điểm sáng tích cực. Tuy nhiên, hãy duy trì sự cẩn thận trong chi tiêu và tìm hiểu về các cơ hội đầu tư để tối ưu hóa lợi nhuận.

Đúng 5 ngày liên tiếp tới (26, 27, 28, 29, 30 và 31/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, phúc báo tràn trề, cầu được ước thấy, luôn có quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Đúng 5 ngày liên tiếp tới (26, 27, 28, 29, 30 và 31/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, phúc báo tràn trề, cầu được ước thấy, luôn có quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có tư duy sáng tạo, khả năng tiếp cận những góc độ mới của vấn đề. Khi gặp khó khăn, thử thách, bản mệnh không hề ngần ngại mà sẵn sàng tìm giải pháp đối phó.

Tuổi Mão có khá năng quan sát tinh tường, nhạy bén với những sự biến động của môi trường. Điều này giúp bản mệnh có những phán đoán chính xác và đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Đúng 5 ngày liên tiếp tới (26, 27, 28, 29, 30 và 31/12), người tuổi Mão gặp vận may lớn, tiền của ngày một dồi dào, hứa hẹn một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Công việc của con giáp này phát triển thuận lợi. Bản mệnh nhận được sự trợ giúp từ các mối quan hệ đã có từ trước đó, tương lai ngày một tươi sáng.

Đúng 5 ngày liên tiếp tới (26, 27, 28, 29, 30 và 31/12), 3 con giáp bùng nổ tài lộc, phúc báo tràn trề, cầu được ước thấy, luôn có quý nhân phù trợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sang năm 2024, tỏa sáng không ngừng: 3 con giáp phúc khí đầy nhà, chuyển bại thành thắng, công danh như ý, tình tiền viên mãn

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