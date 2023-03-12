Đúng 5 ngày giữa tháng 3 (13/3 - 18/3), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, bạc vàng chất đống

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 04:24

Tử vi dự đoán, đúng 5 ngày giữa tháng 3, 3 con giáp dưới đây may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, phát tài phát lộc lớn.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, khá ngông cuồng, dám dấn thân nên dù lớn lên họ sẽ giàu sang sung túc. Chí thú làm ăn lại biết người biết ta nên càng phấn đấu con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới.

Đúng 5 ngày giữa tháng 3 nhờ được thần tài chấm số đỏ nên Ngọ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đặc biệt có thể trung số độc đắc. Càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. 

Đúng 5 ngày giữa tháng 3 (13/3 - 18/3), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, bạc vàng chất đống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người sinh năm Hợi đúng 5 ngày giữa tháng 3. Tài lộc cao, vượng phát, thu nhập mỗi ngày một triệu, rủng rỉnh tiền bạc, tài lộc sung túc như ý. Của cải bay lên trời cao, có Thần Tài gửi gắm của cải, tài lộc may mắn thịnh vượng.

Trong công việc sẽ có quý nhân giúp đỡ, của cải từ trên trời rơi xuống, tài lộc sung túc. Hợi có thể sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Đúng 5 ngày giữa tháng 3 (13/3 - 18/3), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, bạc vàng chất đống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán, đúng 5 ngày giữa tháng 3, tiền đổ dồn về túi những người tuổi Tý làm đầu tư, kinh doanh. Thời gian này có cát tinh vây quanh nên Tý thu được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Người làm công ăn lương phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Nếu kiên trì, Tý sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình. Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ về Tý và sẵn sàng giao cho bản mệnh những công việc giúp Tý thể hiện được năng lực của bản thân, triển vọng thăng chức, tăng lương là rất khả quan.

Đúng 5 ngày giữa tháng 3 (13/3 - 18/3), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, trúng số độc đắc bất ngờ, hút tiền như nam châm, làm ăn phát tài, bạc vàng chất đống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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