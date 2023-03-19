Đúng 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 19/03/2023 06:14

Dưới đây là 3 con giáp may mắn dù thời gian qua đã chịu nhiều khổ đau đến tận cùng nhưng sắp tới sẽ đổi đời, tha hồ hốt tiền bỏ túi tiêu xài không hết.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão chịu khổ đủ rồi nên trong 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, con giáp này chuẩn bị bước sang chương mới với nhiều tài lộc lớn. Thời gian qua, bạn đã vướng phải nhiều họa thị phi, bị kẻ xấu hãm hại đủ đường. Công việc làm ăn của bạn không như ý muốn, tiền bạc thất thoát nhiều.

Nhưng khi bước sang thời gian này, bạn sẽ tha hồ đếm lộc trời ban. Những dự định đang ấp ủ bao lâu nay được thực hiện, công sức được đền đáp xứng đáng. Công việc của bạn phất lên như diều gặp gió, tình duyên cũng phơi phới, đón duyên lành như ý.

Đúng 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, Thìn được đánh giá khá cao về tài vận trong 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch. Một năm cũ khó khăn đã qua đi, bạn chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tiền bạc chạm đỉnh tha hồ tiêu xài.

Trong thời gian này, bạn làm một được mười, buôn bán một vốn bốn lời. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá khá cao về tài năng, hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện bản thân mình.

Đúng 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp may mắn, tình tiền đều vượng sắc trong 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch. Bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến của mình, vận trình ngày càng phất lên như diều gặp gió. Những đóng góp của bạn đều mang lại nhiều thành tựu tốt.

Hãy tận dụng cơ hội này để gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Nói chung bạn sẽ được cấp trên trọng dụng, tha hồ ngồi không hưởng phúc. Lời khuyên cho bạn nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn.

Đúng 5 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp CHIÊU TÀI GỌI LỘC, nỗ lực vươn mình đổi đời, Thần Tài lì xì tiền tỷ, phát tài cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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