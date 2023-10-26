Đúng 5 ngày cuối tháng 10, quý nhân mở đường, 3 con giáp tiền bạc không cầu mà đến, may mắn triền miên, kiếm khá nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 15:19

3 con giáp sau sẽ phát tài trong 5 ngày cuối tháng 10, tiền trong tay tăng nhanh chóng, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có thể kiếm được khá nhiều tiền trong 5 ngày cuối tháng 10 nhất là khi mà Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt.

Đây là thời điểm mà con giáp này cần phải tập trung để làm việc. Khi bạn làm thật tốt việc của mình thì chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tài lộc mới bắt đầu khởi vượng, bản mệnh sẽ thu tiền bạc rủng rỉnh.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, quý nhân mở đường, 3 con giáp tiền bạc không cầu mà đến, may mắn triền miên, kiếm khá nhiều tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời gian qua, bạn cảm thấy khó chịu khi công việc liên tục bị cản trở dù đã lên kế hoạch, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Tuy nhiên đừng lo lắng, trong 5 ngày cuối tháng 10, tuổi Hợi đã có cát tinh chiếu rọi, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời hỗ trợ. Bạn nên tận dụng cơ hội này để không bỏ lỡ sự may mắn đến với mình.

Đây cũng là lúc tài khí vượng nhất, bạn dù làm gì cũng đều kiếm tiền dễ dàng hơn. Tuy nhiên bạn nên tranh thủ kiếm tiền vào thời điểm này. Chuyện tình cảm có dấu hiệu đi lên và càng ngày càng sâu sắc hơn. Cả hai đều trân trọng, yêu thương nhau và biết vun vén tình cảm khăng khít.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, quý nhân mở đường, 3 con giáp tiền bạc không cầu mà đến, may mắn triền miên, kiếm khá nhiều tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 5 ngày cuối tháng 10 là thời điểm vô cùng thuận lợi với người tuổi Tỵ khi xuất hiện quý nhân, hỗ trợ bạn trong cả công việc cũng như cuộc sống. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội khi được giúp đỡ, người ấy khả năng cao sẽ là nam giới. Vừa được nâng đỡ, bạn cũng vừa có bản lĩnh vững vàng nên dễ dàng nắm bắt thời cơ để phát triển hơn nữa.

Nhiều dự án, kế hoạch đã lên từ lâu sẽ được bạn thực hiện. Tuy nhiên, vận trình tài lộc không thuận lợi do bạn dễ mềm lòng nghe lời kẻ xấu. Chuyện tình cảm thuận lợi, cả hai sẽ ngày càng tin tưởng vào tình yêu mình dành cho nhau.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, quý nhân mở đường, 3 con giáp tiền bạc không cầu mà đến, may mắn triền miên, kiếm khá nhiều tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Liên tiếp 10 ngày tới (10/10 - 19/10), 3 con giáp có vận số CỰC ĐỎ, giàu sang bất thình lình, tiền chảy vào túi nườm nượp, phải mua thêm két sắt mà đựng

Trong 10 ngày tới, những con giáp may mắn này được rất nhiều người giúp đỡ nên tài lộc đổ về như vũ bão.

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