Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp nào nhận được hỉ sự như ý, mệnh giàu sang phú quý vận vào người?

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 13:23

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2022, 3 con giáp này có mệnh giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất có tính cách trung thực, cương nghị, mạnh mẽ. Họ có khả năng tự lập sớm. Dù sống trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng có thể học cách thích nghi và ngày một vươn lên vị trí cao hơn, tốt đẹp hơn.

Tuổi Tuất luôn tin rằng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, họ có thể vượt qua khó khăn, thay đổi cuộc sống.

Tử vi nói rằng những ngày cuối tháng 10 là thời điểm tuổi Tuất có thể phát huy kỹ năng xã hội vững vàng. Bản mệnh gặp được đồng nghiệp hoặc đối tác đáng tin cậy nên mọi việc đều có tiến triển. Con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn nhất tháng 10 gọi tên Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Đúng 5 ngày cuối tháng 10, 3 con giáp nào nhận được hỉ sự như ý, mệnh giàu sang phú quý vận vào người? - Ảnh 1
Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong tháng 10 năm 2022 sắp tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tháng 10 năm 2022 sắp tới.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sống hiền lành, tình cảm, dĩ hòa vi quý, hay nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu quý, có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua, gặp dữ hóa lành.

Đa số người tuổi Mão không ôm quá nhiều tham vọng. Họ mong muốn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Dù vậy, bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để tạo ra của cải vật chất giúp cuộc sống sung túc, ấm no.

Tử vi nói rằng trong khoảng 5 ngày cuối cùng của tháng 10, tuổi Mão gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chướng ngại vật lớn khiến bản mệnh gục ngã. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết sớm.

Trong thời gian này, tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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