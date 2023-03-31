Đúng 5 ngày 1, 2, 3, 4, 5/4, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 15:30

Tử vi dự đoán vào 5 ngày này có 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc. Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong khoảng thời điểm cuối năm có chiều hướng đi lên.

Đúng 5 ngày 1, 2, 3, 4, 5/4, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng. Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên. Thời gian tới, vì công việc vất vả nên họ cần giữ gìn sức khỏe, kiên trì tập thể dục, đặc biệt là những người làm việc ở văn phòng cả ngày.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp vượng tài trong thời điểm này,. Thiên Tài xuất hiện, bạn có thêm cơ hội để cải thiện mức thu nhập hiện tại. May mắn hôm nay chủ yếu dành cho người làm kinh doanh buôn bán, bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Đúng 5 ngày 1, 2, 3, 4, 5/4, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Bạn có thể nhờ vậy mà được cấp trên tin tưởng, chắc chắn sẽ có cơ hội trọng dụng trong tương lai.

Tuổi Dần

Trong thời điểm này, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng 5 ngày 1, 2, 3, 4, 5/4, 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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