Đúng 4 ngày tới (9/2-13/2) thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 08/02/2022 08:15

Được thần Tài mở sổ, những con giáp này ngồi không cũng thảnh thơi có tiền, công việc đụng đâu cũng thuận lợi, suôn sẻ hết phần thiên hạ.

Tuổi Tý

Bước qua thời khắc 4 ngày tới, người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Đúng 4 ngày tới (9/2-13/2) thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, tuổi Tý dường như sẽ nhận nhận một khoản lộc ngoài mong đợi. Đây có thể là tiền thưởng Tết, còn người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua.

Tuổi Dậu

Thời gian qua được xem là khoảng thời gian khá vất vả với tuổi Dậu, thế nhưng từ thời gian này trở đi, tuổi Dậu sẽ là con giáp may mắn nhất, tài lộc, tiền của của tuổi Dậu cũng sẽ thay đổi hoàn toàn khi bước sang khoản thời gian này. Nhờ được lòng thần Tài, tuổi Dậu sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc nữa, cơ hội phát tài cao hơn hẳn so với trước đây.

Đúng 4 ngày tới (9/2-13/2) thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 4 ngày tới, trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, con đường thăng quan tiến chức của tuổi Dậu sẽ cứ thế mà tiến lên. Nếu biết nắm bắt được cơ hội, con giáp nhất định sẽ có thể làm nên đột phá. Đây là cơ hội tốt để tuổi Dậu nắm bắt làm giàu, tích trữ tiền bạc, của cải cho tương lai của mình.

Tuổi Thìn

Từ 4 ngày tới trở đi sẽ là khoảng thời gian vượng cát tinh với tuổi Thìn, may mắn, tài lộc cứ thế mà ùn ùn kéo tới với con giáp này. Không những vậy, tuổi Thìn còn được chỉ ra có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà càng trở nên hanh thông. Từ thời gian này, tuổi Thìn cứ thế mà đi trên con đường trải sẵn hoa hồng, hưởng trọn thành công.

Đúng 4 ngày tới (9/2-13/2) thần Tài mở sổ gọi tên, 3 con giáp ngồi mát ăn bát vàng, tài lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Thìn kiếm tiền bạc dễ dàng trong tầm tay, nhận được khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ được. Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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