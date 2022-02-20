Đúng 4 ngày tới (22/2-26/2) quý nhân phù trợ, 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ, không dư dả ngập tràn thì cũng ăn sung mặc sướng

Tử vi chỉ ra tuổi Thìn trong 4 ngày tới có tài vận liên tục tăng cao, con giáp này sẽ có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương thì sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức. Những người tuổi Thìn làm kinh doanh có thể chốt lời đơn hàng hoặc ký được những hợp đồng quan trọng.

Trong 4 ngày tới, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, họ cũng rất thông minh và biết nắm bắt cơ hội, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có điều kiện, điều này cũng tích lũy phúc lành một cách vô hình. Tử vi chỉ ra tuổi Thìn sẽ bước vào thời điểm tận hưởng một cuộc sống sung túc, dư ăn dư mặc. Vận may càng lội ngược dòng, người tuổi Thìn càng gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Đúng 4 ngày tới, vận may lội ngược dòng với tuổi Mùi, nhờ vậy con giáp này có sự nghiệp và tài lộc hanh thông nhất. Tử vi chỉ ra, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân yêu quý, bất kể đi đầu, làm gì tuổi Mùi cũng không cần phải lo trước lo sau. Tài lộc, tiền bạc thì cứ vậy ào ào chảy vào túi mà tuổi Mùi còn không ngờ tới được.

Tài lộc, tiền bạc thì cứ vậy ào ào chảy vào túi tuổi Mùi. (Ảnh minh họa: Internet)

Được quý nhân dìu dắt, tử vi chỉ tuổi Mùi có thêm cơ hội thăng tiến. Con giáp tuổi này sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Họ sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Không những vậy tuổi Mùi còn có thần Tài chiếu cố, của cải sung túc, giàu sang đến cuối năm. Tuổi Mùi xây dựng được cơ ngơi ổn định thì có thể bình yên tận hưởng cuộc sống sung sướng đến hết đời.

Tuổi Hợi

Tử vi chỉ ra, người tuổi Hợi được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, nhiều tin vui đến nhà trong 10 ngày tới, thậm chí là kéo dài đến hết năm. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới giúp tăng thêm lợi nhuận, tránh được thất thoát tiền bạc.

Người tuổi Hợi được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong thời gian tới đây, con giáp tuổi Hợi gặp được bạn làm ăn uy tín, lên kế hoạch cho một dự án mới. Người tuổi Hợi làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên có cơ hội sải cánh bay cao, không ngừng đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong sự nghiệp. Có của ăn của để, tuổi Hợi không còn nỗi lo nào khác nữa trong thời gian này.

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo