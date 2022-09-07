Đúng 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (13/8 - 16/8): 3 con giáp tích lũy phúc đức, tài lộc trải khắp sân, phú quý chắn đầu ngõ, làm một lãi mười

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 15:19

Đúng 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, những con giáp này sẽ vô cùng giàu có, vận khí hanh thông, thành công hơn người.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính nhờ sự chăm chỉ nhún ngường và sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Dậu giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Dậu khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Sang 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, tiền tài của bản mệnh tuổi Dậu lại càng thắm đỏ. Tài lộc không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi của con giáp may mắn này, cứ vơi lại đầy nên bạn cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc đi nhé!

Đúng 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (13/8 - 16/8): 3 con giáp tích lũy phúc đức, tài lộc trải khắp sân, phú quý chắn đầu ngõ, làm một lãi mười - Ảnh 1
Sang 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, tiền tài của bản mệnh tuổi Dậu lại càng thắm đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, trong tính cách của người tuổi Thìn họ chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến họ luôn nghĩ cách làm một việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất. Trong cuộc sống cũng vì thế mà thành công đến với tuổi Thìn rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ.

Đúng 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Trong lúc này, tuổi Thìn không chỉ có nhà cao cửa rộng, công danh tài lộc mà đường tình duyên của họ cũng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ.

Đúng 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (13/8 - 16/8): 3 con giáp tích lũy phúc đức, tài lộc trải khắp sân, phú quý chắn đầu ngõ, làm một lãi mười - Ảnh 2
Đúng 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết, người tuổi Dần sinh ra để theo đuổi sự hoàn hảo. Trong bất cứ công việc gì họ cũng muốn phải hoàn thành tốt nhất. Đặc biệt, sang 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, tuổi Dần là một trong những con giáp có phúc khí nhất. Cả tình duyên hay sự nghiệp của người tuổi Dần đều vô cùng viên mãn. Người tuổi Dần họ luôn muốn vươn lên những đỉnh cao mới.

Trong thời gian này, cuộc đời của người tuổi Dần luôn có quý nhân song hành, mọi việc suôn sẻ, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Nhất là với những người làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ dàng thay đổi số phận của mình, người tuổi Dần hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn. 

Đúng 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch (13/8 - 16/8): 3 con giáp tích lũy phúc đức, tài lộc trải khắp sân, phú quý chắn đầu ngõ, làm một lãi mười - Ảnh 3
Sang 4 ngày giữa tháng 8 âm lịch, tuổi Dần là một trong những con giáp có phúc khí nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài bám riết trong 8 ngày tới (30/8 - 6/9), 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Thần Tài bám riết trong 8 ngày tới (30/8 - 6/9), 3 con giáp hoan hỷ đón tài lộc dồn dập, gánh bạc về nhà, tha hồ sống sung túc viên mãn

Thời gian 8 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ hưởng đại hỷ với tài khoản nhảy số ầm ầm, tình duyên nảy nở thăng hoa, cứ thế mà giàu ú ụ.

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