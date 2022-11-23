Đúng 4 ngày cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp nào chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an trong nháy mắt?

Tuổi Mão có ưu điểm là thông minh, nhạy cảm, linh hoạt, nhạy cảm với chuyện tiền bạc, có khả năng quản lý tài chính nên cuộc sống không lo túng thiếu. Nhược điểm của con giáp này là hơi nóng vội và thiếu kiên nhẫn.

Tử vi nói rằng, đây là thời điểm tuổi Mão gặp vận đỏ, đón nhận nhiều may mắn hơn. Vì thế, tuổi Mão cần bình tĩnh, nỗ lực hết mình và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để bùng nổ.

Tuổi Mão có khả năng gặp cả thách thức và cơ hội trong những ngày cuối tháng 9 âm lịch. Nếu biết nắm bắt thời cơ và giữ suy nghĩ lạc quan, con giáp này có thể biến khó khăn thành cơ hội kiếm tiền làm giàu.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại.

Trải qua nhiều thăng trầm, họ ngày một trưởng thành, vững vàng trong công việc. Sau tuổi 40, con giáp này chạm tay tới thành công, đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công.

Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Họ làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng người tuổi Tuất có bản tính thật thà, chân thành. Con giáp này thích cuộc sống đơn giản, không xa hoa, lãng phí. Họ có một chút nhược được điểm là chưa quyết đoán, mất nhiều thời gian tính toán, do dự nên đôi khi bỏ lỡ cơ hội tiến thân.

Trong 4 ngày cuối tháng 9 âm lịch, vận trình của tuổi Tuất dần khởi sắc. Bản mệnh làm việc cẩn thận, rõ ràng. Khi đã có mục tiêu thì sẽ quyết tâm làm đến cùng.

Con giáp này là người sòng phẳng khi hợp tác làm ăn. Khi có lợi về tay sẽ không bao giờ hưởng một mình mà chia đều cho mọi người đã góp sức. Nhờ vậy, tuổi Tuất luôn khiến người khác tâm phục khẩu phục.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.