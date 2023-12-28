Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12: 3 con giáp đón mưa tiền biển bạc, nghèo khổ vụt bay, phát tài cực to, hậu vận danh lợi sáng chói

Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12, tuổi Sửu lao đao vì công việc. Ngồi không cũng dính mấy tin đồn nhảm của đồng nghiệp, hay bị nói xấu, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

Vận trình tài lộc của bản mệnh không tốt. Lẽ ra mọi chuyện liên quan đến tiền không tồi tệ như vậy nếu như con giáp này nhờ vả người nhà. Một số người cẩn thận khi đi chơi kẻo làm rơi tiền, mất xe, mất giấy tờ quan trọng.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi rất hòa nhã, dễ gần, tính tình luôn dĩ hòa vi quý. Thành tích về mọi mặt của họ đều rất xuất sắc.

Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12, con giáp tuổi Hợi đã có sự thăng tiến đáng kể, xua tan đi những chán nản, u ám vì thất bại trong năm trước.

Họ không chỉ kiếm tiền tốt hơn, sự nghiệp khởi sắc mà những muộn phiền trong lòng cũng tan biến. Đối với con giáp này lợi nhuận thu về ổn định, đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Người tuổi Hợi sẽ không phải lo lắng về các vấn đề trong tháng đầu tiên Âm lịch, rắc rối gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.