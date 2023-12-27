Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12: 3 con giáp đón lộc vào nhà, số đỏ như son, ra đường gom vàng, về nhà hốt bạc

Chính Quan soi sáng cho Mão trên con đường thăng tiến, xin việc, xuất ngoại trong ngày này. Bạn năng nổ và nhiệt tình, không có thái độ hời hợt trong công việc. Nếu có dự định đi xa làm ăn hoặc làm giấy tờ xuất ngoại, bạn sẽ được quý nhân trợ duyên trên mọi hành trình.

Thu nhập trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính hoặc sản nghiệp mà gia đình để lại. Nếu thông minh và nhanh nhẹn thì ngày càng phát tài phát lộc, có vốn làm ăn rồi chỉ cần bạn chăm chỉ, sáng tạo và không ngừng phát huy ưu điểm của bản thân.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

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Tuổi Dậu

Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12, vận trình của người tuổi Dậu xuất hiện điểm sáng. Bản mệnh học hỏi được nhiều kinh nghiệm của người đi trước, nhanh chóng giải quyết được các vấn đề tồn đọng. Công việc tiến triển tốt đẹp giúp tuổi Dậu thu về một khoản tiền kha khá.

Về phương diện tình cản, người đã có cặp có đôi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của đối phương. Cuộc sống những ngày cuối năm diễn ra êm đẹp, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.