Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12: 3 con giáp đón lộc vào nhà, số đỏ như son, ra đường gom vàng, về nhà hốt bạc

Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12, 3 con giáp sau được bề trên nâng đỡ tài lộc, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu, làm gì cũng xuôi thuận vượng phát.
- Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý
- Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29/12), 3 con giáp vận may tới tấp, làm ăn thịnh vượng, tài lộc rực rỡ, giàu càng giàu thêm
Tuổi Mão
Chính Quan soi sáng cho Mão trên con đường thăng tiến, xin việc, xuất ngoại trong ngày này. Bạn năng nổ và nhiệt tình, không có thái độ hời hợt trong công việc. Nếu có dự định đi xa làm ăn hoặc làm giấy tờ xuất ngoại, bạn sẽ được quý nhân trợ duyên trên mọi hành trình.
Thu nhập trong ngày chủ yếu đến từ công việc chính hoặc sản nghiệp mà gia đình để lại. Nếu thông minh và nhanh nhẹn thì ngày càng phát tài phát lộc, có vốn làm ăn rồi chỉ cần bạn chăm chỉ, sáng tạo và không ngừng phát huy ưu điểm của bản thân.
Tuổi Thìn
Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.
Tuổi Dậu
Đúng 4 ngày 28, 29, 30 và 31/12, vận trình của người tuổi Dậu xuất hiện điểm sáng. Bản mệnh học hỏi được nhiều kinh nghiệm của người đi trước, nhanh chóng giải quyết được các vấn đề tồn đọng. Công việc tiến triển tốt đẹp giúp tuổi Dậu thu về một khoản tiền kha khá.
Về phương diện tình cản, người đã có cặp có đôi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của đối phương. Cuộc sống những ngày cuối năm diễn ra êm đẹp, hạnh phúc.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.