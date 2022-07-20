Đúng 3h chiều ngày 20/7, 'hờn ghen' với 3 con giáp có số hưởng cả tiền bạc lẫn danh lợi, mưu sự thuận buồm xuôi gió, ngẩng đầu đón lộc trời, cúi đầu đón quý nhân, cơ hội làm giàu tự động tìm đến

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 10:15

3 con giáp này sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, Sửu là con giáp đặc biệt may mắn vào đúng 3h chiều nay. Bản mệnh vốn thông minh, có khả năng học hỏi nhanh nên chỉ cần gặp được thời, có cơ hội là sẽ tỏa sáng. Những người sinh ra thuộc con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Trong cuộc sống, người tuổi Sửu sống tự lập, có ý chí vươn lên và biết nắm bắt mọi cơ hội. Nhiều người ngưỡng mộ tuổi Sửu bởi họ biết nhìn xa trông rộng, khôn bao giờ để cuộc sống rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Bước vào khung giờ 3h chiều 20/7, những người tuổi Sửu có khả năng sẽ thành công viên mãn cả tình lẫn tiền, sự nghiệp thăng hoa không ai sánh bằng.

Con giáp này có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao, được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi Sửu nỗ lực không ngừng, ngày một vươn cao trong sự nghiệp.

Đúng 3h chiều ngày 20/7, 'hờn ghen' với 3 con giáp có số hưởng cả tiền bạc lẫn danh lợi, mưu sự thuận buồm xuôi gió, ngẩng đầu đón lộc trời, cúi đầu đón quý nhân, cơ hội làm giàu tự động tìm đến - Ảnh 1
Trong số 12 con giáp, Sửu là con giáp đặc biệt may mắn vào đúng 3h chiều nay, bản mệnh vốn thông minh, có khả năng học hỏi nhanh nên chỉ cần gặp được thời, có cơ hội là sẽ tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, năm 2022 tuổi Dần được thần tài chiếu cố, thời gian trước khổ cực thế nào tới năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Không chỉ vậy, vào 3h chiều nay, tuổi Dần là một trong những con giáp thành công rực rỡ trên con đường tìm kiếm tài lộc. Trong thời gian này, chỉ cần Dần giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Dần đều có những bước chuyển biến tích cực. Đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Dần phát huy hết mọi thế mạnh của mình. Cuối năm nay, tuổi Dần không thành Rồng cũng thành Phượng, có người còn đổi nhà đổi xe.

Người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. 

Đúng 3h chiều ngày 20/7, 'hờn ghen' với 3 con giáp có số hưởng cả tiền bạc lẫn danh lợi, mưu sự thuận buồm xuôi gió, ngẩng đầu đón lộc trời, cúi đầu đón quý nhân, cơ hội làm giàu tự động tìm đến - Ảnh 2
Vào 3h chiều nay, tuổi Dần là một trong những con giáp thành công rực rỡ trên con đường tìm kiếm tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thời gian này, con giáp tuổi Mão sẽ chuyển vận, không chỉ gặp nhiều điều tốt lành mà còn kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Tài vận của người tuổi Mão có nhiều khởi sắc, công việc của con giáp này đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng.

Vận đỏ của tuổi Mão vào thời điểm này sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì khả năng giàu có sẽ ập đến đối với Mão. Mặt khá, người tuổi Mão còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Mão không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Đúng 3h chiều ngày 20/7, 'hờn ghen' với 3 con giáp có số hưởng cả tiền bạc lẫn danh lợi, mưu sự thuận buồm xuôi gió, ngẩng đầu đón lộc trời, cúi đầu đón quý nhân, cơ hội làm giàu tự động tìm đến - Ảnh 3
Trong thời gian này, con giáp tuổi Mão sẽ chuyển vận, không chỉ gặp nhiều điều tốt lành mà còn kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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