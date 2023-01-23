Đúng 3 tháng đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'được lòng' thần Tài, gánh bạc tỷ về nhà, giàu sang phú quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 19:40

Vào 3 tháng đầu năm 2023, những con giáp may mắn có tên trong danh sách dưới đây sẽ giàu sang phú quý hơn người, tha hồ sống trong nhung lụa.

Tuổi Sửu

Trời sinh bản chất tuổi Sửu hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì họ đặt ra, họ sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, họ cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai họ sẽ thu được trái ngọt cho mình. Tuổi Sửu luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời.

Đúng 3 tháng đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'được lòng' thần Tài, gánh bạc tỷ về nhà, giàu sang phú quý ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vừa qua có vẻ không mấy thuận lợi với tuổi Sửu, nhưng đầu năm mới này, họ sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Vào 3 tháng đầu năm 2023, bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh ra vốn đã nhanh nhạy, thông minh hơn người, họ rất biết cách nắm bắt cơ hội, vươn lên nghịch cảnh. Về cơ bản, con giáp này không thuộc đối tượng nghèo nàn. Ngay từ khi độc thân con giáp này đã nắm chắc trong tay cả cơ ngơi đồ sộ, sống trong an nhàn sung sướng. Càng có tuổi, Mùi càng nhận được phúc lộc đầy mình, bạc tiền dư dả, cả đời sung sướng.

Đúng 3 tháng đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'được lòng' thần Tài, gánh bạc tỷ về nhà, giàu sang phú quý ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về cơ bản, vào 3 tháng đầu năm 2023, cuộc sống tuổi Mùi đủng đỉnh, thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Tuổi Mùi sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Mùi sẽ giúp họ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Mùi mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ nhanh nhẹn, tài giỏi hơn người, tuy nhiên họ lại dễ bị người khác ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại, thọc gậy bánh xe. Bởi họa tiểu nhân nên trong năm 2022, tuổi Thân sẽ gặp không ít khó khăn vì kẻ gian quấy phá, bôi nhọ, thất thoát lẫn cả uy tín lẫn thu nhập.

Đúng 3 tháng đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'được lòng' thần Tài, gánh bạc tỷ về nhà, giàu sang phú quý ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng bạn không cần quá lo lắng, tử vi dự báo vào 3 tháng đầu năm 2023, họ mới vực lại phong độ ban đầu, họ sẽ lấy lại những gì đã mất, thậm chí còn gấp hàng vạn lần thời gian trước. Nhờ được quý nhân phù trợ, nâng bước chỉ đường, tuổi Thân sẽ phú quý, giàu sang nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga, đời cứ như ánh hào quang chói lọi, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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