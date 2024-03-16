Đúng 3 ngày tới (20/3/2024), 3 con giáp may mắn phát tài, mang lộc về nhà, của tiêu chẳng hết, muốn nghèo cũng khó

Tỷ Kiên lâm mệnh nên tuổi Sửu dễ phải đau đầu và tốn nhiều thời gian cho rắc rối công việc vào ngày này. Ai nắm chức vụ lớn thì phải cẩn thận với hành động của bản thân, đừng kênh kiệu. Những người làm trong môi trường nguy hiểm thì phải tuân thủ tốt an toàn lao động.

Chuyện tiền bạc cần rõ ràng trong mọi mặt và đối với tất cả mọi người. Có thể là bạn bè thân thiết nhưng chỉ cần ảnh hưởng quyền lợi của nhau thì dù thân đến mấy vẫn có thể sẽ bị trở mặt.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi khiêm tốn, sống chậm, làm việc một cách bình tĩnh. Con giáp này có thể đạt được thắng lợi lớn trong giai đoạn từ 17/3 đến 20/3. Bản mệnh vốn ít nói, thích dùng hành động để chứng minh năng lực bản thân. Trong các việc liên quan đến tài chính, tuổi Mùi là người hét sức cẩn thận.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng đang trong giai đoạn ổn định. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người hơn, rất có thể người mà bản mệnh chờ đợi bấy lâu nay nằm trong số đó.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.