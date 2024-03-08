Đúng 3 ngày tới (12/3/2024), 3 con giáp giàu sang phú quý, phất lên như vũ bão, tài chính vượng phát, tiền bạc chen chúc vào cửa

Tử vi 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão linh hoạt trong công việc.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão tận dụng mọi cơ hội để làm mới và cải tiến quy trình làm việc linh hoạt.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thay đổi cùng cách làm việc của bạn, chi tiêu khá phóng khoáng.

Sức khoẻ: Thể thao bạn chưa có thời gian chơi, cơ thể mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trượng nghĩa. Con giáp này sống lương thiện, hay giúp đỡ người khác mà không tính toán, không cần báo đáp. trong công việc, bản mệnh là người làm ăn có kế hoạch, biết sắp xếp mọi việc theo thứ tự sao cho hiệu quả nhất.

Theo tử vi, người tuổi Tuất có nhiều cơ hội làm ăn mới, không lo về phần lợi nhuận, tiền của kiếm được. Chỉ trong một thời gian ngắn, con giáp này có thể hoàn thành các kế hoạch công việc đang dang dở, tiếp tục lên các kế hoạch mới. Người làm công ăn lương cũng có công việc thuận lợi, không lo về tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thời gian này, đường tài lộc của tuổi Tỵ không được khả quan. Túi tiền của bản mệnh càng ngày càng vơi đi một cách đáng báo động. Con giáp này cần phải xem xét lại chế độ chi tiêu của mình cho hợp lý hơn nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi, nợ nần.

Không chỉ có tài lộc, tuổi Tỵ còn phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm của mình trong ngày Hợi Tỵ tương xung. Con giáp này không nhận ra mình sai ở đâu mà đối phương cứ liên tục chỉ trích và khó chịu như vậy.

Đôi bên khó mà có một cuộc nói chuyện đàng hoàng cho dù bản mệnh đã cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu. Thái độ thiếu hợp tác của nửa kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy thất vọng rất nhiều, cứ ngỡ cả hai sẽ có một buổi hẹn ngọt ngào nhưng mọi chuyện đều lỡ dở hết cả.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.