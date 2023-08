Đúng 3 ngày nữa (9/3 - 11/3), cây lộc rung rinh, 3 con giáp đứng trên cao hứng trọn tiền bạc từ trời ban xuống, hưởng mọi phước lành

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sau 3 ngày nữa được tử vi dự đoán sẽ là một trong số những con giáp may mắn, họ sẽ đón vận may bất ngờ, có thể tăng lương, thăng chức dễ dàng. Tài lộc hanh thông, quý nhân phù trợ giúp tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, không phải lo lắng nhiều. Tiền tài của họ thời điểm này chỉ có tăng chứ không có giảm, vận may kéo đến giúp cho tuổi Tuất nào đang nghèo cũng sẽ giàu lên một cách vô tình, quét sạch hoàn cảnh căng thẳng kéo dài, từ đó tận hưởng sự bình yên, phúc lộc hanh thông, thịnh vượng.