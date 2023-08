Đúng 3 ngày nữa (11/3 - 13/3) suối tài lộc đổ về, 3 con giáp được bao bọc bởi tiền vàng, sung sướng tận hưởng

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày nữa, tử vi tuổi Mùi được dự đoán sẽ đón nhận vận may, trước tiên là thu hút của cải và hưởng phúc, sau đó sẽ là phúc khí. Cung của bản mệnh có được “Phù Lỗ” và là sao tốt “Đề Cái”, nếu nắm bắt được cơ hội này, không những tài lộc tăng mạnh mà sự nghiệp họ còn gặp nhiều thuận buồm xuôi gió. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có những người may mắn sẽ tìm được cơ hội đổi đời, việc mua nhà mua xe không còn xa vời, hơn thế nữa sự nghiệp lại thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no.