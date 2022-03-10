Đúng 3 ngày nữa (11/3 - 13/3) suối tài lộc đổ về, 3 con giáp được bao bọc bởi tiền vàng, sung sướng tận hưởng

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 17:58

Có nguồn tài lộc dồi dào đổ về, 3 con giáp này sẽ được phủ phê trong tiền tài, sung sướng tận hưởng cuộc sống và vận trình tốt đẹp của mình.

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày nữa, tử vi tuổi Mùi được dự đoán sẽ đón nhận vận may, trước tiên là thu hút của cải và hưởng phúc, sau đó sẽ là phúc khí. Cung của bản mệnh có được “Phù Lỗ” và là sao tốt “Đề Cái”, nếu nắm bắt được cơ hội này, không những tài lộc tăng mạnh mà sự nghiệp họ còn gặp nhiều thuận buồm xuôi gió. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có những người may mắn sẽ tìm được cơ hội đổi đời, việc mua nhà mua xe không còn xa vời, hơn thế nữa sự nghiệp lại thăng hoa viên mãn, có những người dù không may mắn bằng nhưng vẫn xây dựng được cuộc sống tinh thần sung túc ấm no.

Đúng 3 ngày nữa (11/3 - 13/3) suối tài lộc đổ về, 3 con giáp được bao bọc bởi tiền vàng, sung sướng tận hưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão được dự đoán sẽ hái ra tiền nhờ được Quan Âm Bồ Tát nhìn nhận phù hộ, từ đây tài lộc vượng phát, kiếm tiền rủng rỉnh,lại được thêm các sao tốt lành "Phúc tinh" chiếu mệnh, từ công việc đến tình duyên đều nở hoa, vô cùng bình an, có thể nói là rất may mắn. Tài vận của họ sẽ rất đỏ, âm hỏa mạnh trong tử số và âm hỏa tương sinh sẽ giúp bản mệnh gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Chỉ cần chịu khó đối mặt với những thách thức trước mắt, tuổi Mão sẽ đón nhận được nhiều cơ hội để họ thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đúng 3 ngày nữa (11/3 - 13/3) suối tài lộc đổ về, 3 con giáp được bao bọc bởi tiền vàng, sung sướng tận hưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Đúng 3 ngày nữa, tử vi tuổi Tỵ sẽ rất hào sảng, làm ăn thịnh vượng, họ được sự trợ lực của quý nhân, vận trình thời gian tới sẽ tràn đầy phúc khí, tài lộc dồi dào kéo đến dài lâu. Ngoài ra, vận may đào hoa cũng khá tốt, trong nhà có nhiều của cải, nhung lụa. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang trên đà cải thiện từng chút một, thậm chí có người còn tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, công thành danh toại. Nếu nắm bắt được cơ hội này, tuổi Tỵ không chỉ lên như mây đào hoa mà còn được dự đoán sẽ được thăng quan phát tài, tạm biệt xui xẻo và đón tài lộc dồi dào.

Đúng 3 ngày nữa (11/3 - 13/3) suối tài lộc đổ về, 3 con giáp được bao bọc bởi tiền vàng, sung sướng tận hưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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