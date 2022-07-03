Đúng 3 ngày đầu tuần mới (4 - 6/7), chúc mừng 3 con giáp tài vận SÁNG CHÓI, ‘hốt sạch lộc trời’, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 11:19

Vận đổi sao dời, trong 3 ngày đầu tuần tới đây, tài lộc của bạn tăng cao chóng mặt khiến cho người khác hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Bạn gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tuần tới đây, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên.

Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Những người làm ăn kinh doanh tìm được nhiều đối tác tiềm năng, sự nghiệp ngày một đi lên theo hướng tích cực. Những người làm công ăn lương đánh bại tiểu nhân, một bước nắm giữ chức vụ như bản thân mong muốn.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (4 - 6/7), chúc mừng 3 con giáp tài vận SÁNG CHÓI, ‘hốt sạch lộc trời’, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần tới đây, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi học cho thấy, tuổi Thìn là con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần đón tin vui cực lớn trong 3 ngày đầu tuần. Những việc bạn làm đều được công nhận, giữ được nhiều chức vụ cao trong công ty. Những người tuổi Thìn hiền lành, sống tình cảm nên được quý nhân đứng sau nâng đỡ, khó khăn đến mấy cũng vượt qua được dễ dàng, không tốn nhiều công sức.

Những người tuổi Thìn luôn nỗ lực không ngừng để tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Được cấp trên, đồng nghiệp yêu mến, có tiếng nói giúp cho vận trình ngày một khởi sắc hơn. Thời gian vừa qua, bạn gặp nhiều trắc trở nhưng bước sang thời gian này trở đi, Thần tài sẽ ưu ái chiếu cố bạn hết sức. Đặc biệt, con giáp tuổi Thìn có nhiều bất ngờ phát tài về nhiều mặt khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (4 - 6/7), chúc mừng 3 con giáp tài vận SÁNG CHÓI, ‘hốt sạch lộc trời’, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Theo tử vi học cho thấy, tuổi Thìn là con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần đón tin vui cực lớn trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhắc đến con giáp may mắn trong 3 ngày đầu tuần mà bỏ qua người tuổi Tuất thì quả là thiếu sót. Đường tài lộc của bạn sẽ hanh thông lắm đấy nhé, chuẩn bị may túi ba gang mà hốt tiền hốt bạc đi thôi. Không chỉ vậy, nhờ sự chăm chỉ "cày kiếm", những chú Tuất cuối cùng cũng đón nhận những cơ hội lớn về tiền bạc, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có được thu nhập tốt.

Người làm công được nhận được thành quả từ công sức bấy lâu mình bỏ ra, gia tăng thu nhập, không thì cũng sẽ được giới thiệu nghề tay trái giúp bản mệnh có được thêm nguồn thu. Đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên. Vì thế, hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang có đấy nhé!

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (4 - 6/7), chúc mừng 3 con giáp tài vận SÁNG CHÓI, ‘hốt sạch lộc trời’, giàu sang bất thình lình khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Nhắc đến con giáp may mắn trong 3 ngày đầu tuần mà bỏ qua người tuổi Tuất thì quả là thiếu sót - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thời đang tới, tài vận lên cao, của cải ào vào túi, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, cuộc đời bước sang trang mới huy hoàng

Thời đang tới, tài vận lên cao, của cải ào vào túi, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, cuộc đời bước sang trang mới huy hoàng

Thời vận đang tới với 3 con giáp này, họ sẽ gặp nhiều điều may trong sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tiền bạc khỏi lo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026