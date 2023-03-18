Đúng 3 ngày đầu tuần mới (20/3, 21/3, 22/3): 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến

Tâm linh - Tử vi 18/03/2023 09:21

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đầy nhà trong 3 ngày đầu tuần mới.

Tuổi Mão

Trong 3 ngày đầu tuần mới thích hợp để bản mệnh tuổi Mão mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì sẽ bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày đấy.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (20/3, 21/3, 22/3): 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đón nhận nhiều hỷ sự đến với mình vào 3 ngày đầu tuần mới. Trong công việc, Dậu thu về không ít tiền bạc mà không cần phí chút công sức nào. Mọi chuyện có con giáp này tham gia vào đều thuận lợi, suôn sẻ.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay lấn sân sang một lĩnh vực nào khác, Dậu có thể thử ngay từ bây giờ. Thời vận đang lên. Con giáp làm gì cũng thành công. Bên cạnh đó, hùn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (20/3, 21/3, 22/3): 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất trong 3 ngày đầu tuần mới có nhiều chuyển biến tích cực. Những khó khăn đã qua đi, đây là thời điểm con giáp tuổi Tuất gặt hái “quả ngọt”. Những dự án kinh doanh trước đó đã sinh lời.

Cũng kể từ đây, đường tài lộc của con giáp này tăng vọt không ngừng, mở ra một cuộc sống sung túc. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối cho đến thành công. Hãy chờ xem sự thăng tiến vượt bậc của con giáp.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (20/3, 21/3, 22/3): 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Thời gian 2 tháng tới, nếu như tuổi Mão, Sửu, Ngọ có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

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