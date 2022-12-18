Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12): 3 con giáp chìm đắm trong mưa vàng biển bạc, liên tiếp gặp vận may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp tấn tới

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 03:35

Tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn khai thông vận mệnh, sự nghiệp thênh thang, đón nhận nhiều sự ủng hộ, động viên từ bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trong 3 ngày đầu tuần này.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có vận trình hanh thông, cát lộc dư dả trong 3 ngày đầu tuần. Bạn giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh nên công việc của bản mệnh nhìn chung khá suôn sẻ, bạn biết cách để tăng hiệu suất lên tối đa.

Mọi việc tiến triển theo đúng như mong đợi và kế hoạch mà con giáp này đặt ra. Tâm trạng bạn cũng nhờ vậy mà trở nên vô cùng hứng khởi và rạng rỡ vô cùng. Chính Tài xuất hiện là dấu hiệu tốt cho vận trình tài lộc của con giáp. Bạn tiết kiệm được một khoản kha khá nên thoái mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12): 3 con giáp chìm đắm trong mưa vàng biển bạc, liên tiếp gặp vận may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp tấn tới - Ảnh 1
Người tuổi Tuất có vận trình hanh thông, cát lộc dư dả trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu có quý nhân soi đường chỉ lối nên tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Con giáp này xác định được mục tiêu của mình là gì và không ngần ngại khó khăn để giành được mục tiêu đó. Dường như những nỗ lực, cố gắng của con giáp này trong công việc đã có thu hoạch tương xứng với công sức bỏ ra, lúc này bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh phung phí tiền bạc.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện sau một thời gian dài tập luyện đều đặn kết hợp với chế độ ăn khoa học. Với những ai đang lười thì lúc này cũng đã bắt đầu có động lực tập luyện.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12): 3 con giáp chìm đắm trong mưa vàng biển bạc, liên tiếp gặp vận may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp tấn tới - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu có quý nhân soi đường chỉ lối nên tìm được hướng đi mới cho sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi diễn ra trôi chảy trong 3 ngày đầu tuần tới đây. Những người làm kinh doanh sẽ có những bước tiến đáng kể. bản mệnh vẫn luôn nỗ lực hết mình để chinh phục mọi đỉnh cao vinh quang.

Với những người làm công ăn lương, đường tài lộc của con giáp vượng phát. bạn hoàn toàn có cơ hội nâng cao thu nhập bằng các nghề tay trái. Phương diện tình cảm, người tuổi này đặc biệt ấm áp, bản mệnh tin tưởng và muốn dựa dẫm về mặt tinh thần với gia đình của mình.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12): 3 con giáp chìm đắm trong mưa vàng biển bạc, liên tiếp gặp vận may, khai thông vận mệnh, sự nghiệp tấn tới - Ảnh 3
Công việc của tuổi Hợi diễn ra trôi chảy trong 3 ngày đầu tuần tới đây - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

Tử vi chỉ rằng, 2 ngày cuối tuần này, những con giáp sau gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

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