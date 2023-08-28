Đúng 3 ngày đầu tuần (28, 29, 30/8), 3 con giáp được điểm tên trong sổ VÀNG, quơ tay hốt hết tiền bạc thiên hạ, thu nhập tăng cao vút

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 05:17

Trong 3 ngày đầu tuần sẽ giúp 3 con giáp may mắn dưới đây hút cạn lộc trời, tài lộc ùn ùn kéo đến, muốn khổ cũng chẳng được.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân vào khó khăn. Họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, con giáp này lại liên tục gặp tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, trong 3 ngày đầu tuần, tài vận của Tuất sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

Đúng 3 ngày đầu tuần (28, 29, 30/8), 3 con giáp được điểm tên trong sổ VÀNG, quơ tay hốt hết tiền bạc thiên hạ, thu nhập tăng cao vút - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang 3 ngày đầu tuần, công việc của người tuổi Dần gặp phải không ít khó khăn, bế tắc. Thế nhưng, chỉ cần vững vàng vượt qua sóng gió, dám vượt lên chính mình con giáp tài năng này sẽ có động lực để vượt qua thị phi, chiến thắng nghịch cảnh.

Nhờ quý nhân phù trợ, trời chấm số đỏ nên trong thời điểm này, Dần sẽ đếm tiền sái tay, tiền về ngập tài khoản. Bản mệnh đã giàu có nay lại càng giàu thêm. Chỉ cần chăm chỉ hơn nữa thì lại càng phất lên như diều gặp gió, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Đúng 3 ngày đầu tuần (28, 29, 30/8), 3 con giáp được điểm tên trong sổ VÀNG, quơ tay hốt hết tiền bạc thiên hạ, thu nhập tăng cao vút - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thìn sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Những người này như biến thành con người hoàn toàn khác, biết bản thân đang ở đâu và không ngừng tìm hướng đi mới cho mình, bằng lửa đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng.

Nhờ quý nhân phù trợ giúp sức, tuổi Thìn không còn mê muội và cố chấp với những bước đi sai lầm trong quá khứ, họ biết phân biệt đúng sai phải trái và luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một sự đột phá. Mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm.

Đúng 3 ngày đầu tuần (28, 29, 30/8), 3 con giáp được điểm tên trong sổ VÀNG, quơ tay hốt hết tiền bạc thiên hạ, thu nhập tăng cao vút - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trọn ngày thứ 4 và thứ 5, TOP con giáp đổi vận trong chớp mắt, quý nhân theo gót nâng đỡ, cuộc sống an nhàn, phú quý sung túc

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Tử vi cho biết, trong ngày thứ 4 và thứ 5, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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