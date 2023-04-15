Đúng 3 ngày đầu tuần (17/4 - 19/4), Thần Tài phát loa gọi tên 3 con giáp đỏ thắm cả tình lẫn tiền, rơi trúng ‘hố vàng hố bạc’

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 17:41

Tử vi dự báo rằng, những con giáp này sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ trong 3 ngày đầu tuần, tiền của kiếm được ngày một nhiều giúp cuộc sống thăng hoa hơn.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn đầu tiên xin được gọi tên tuổi Mão. Con giáp này sẽ có 3 ngày đầu tuần đầy hứng khởi, vượng cả tình lẫn tiền. Nhờ được sao Thái Âm chiếu mệnh nên nhân duyên của tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nếu đã có nửa kia, 2 bạn sẽ ngày càng gắn bó, mâu thuẫn được tháo gỡ. 

Nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Mão có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi trong tuần tới. Bạn sẽ thấy những cơ hội hợp tác, những hợp đồng béo bở, dự án mới… xuất hiện để bạn thể hiện bản thân và gặt hái thành công. Người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có một tuần tài chính rủng rỉnh.

Đúng 3 ngày đầu tuần (17/4 - 19/4), Thần Tài phát loa gọi tên 3 con giáp đỏ thắm cả tình lẫn tiền, rơi trúng ‘hố vàng hố bạc’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày đầu tuần sắp tới sẽ vô cùng thuận lợi với những người tuổi Tỵ khi xuất hiện quý nhân, hỗ trợ con giáp trong cả công việc cũng như cuộc sống. Người cầm tinh con Rắn đừng bỏ lỡ cơ hội khi được giúp đỡ, người ấy khả năng cao sẽ là nam giới. Vừa được nâng đỡ, con giáp cũng vừa có bản lĩnh vững vàng nên dễ dàng nắm bắt thời cơ để phát triển hơn nữa.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có khá nhiều cơ hội tình duyên tới. Đường nhân duyên hanh thông khi xuất hiện nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, con giáp này nên mở lòng để đón nhận tình cảm. Tuy nhiên, công việc của tuổi Tỵ sẽ càng thuận lợi khi con giáp này biết cách mở rộng mối quan hệ. Sự cởi mở giúp tuổi Tỵ tìm kiếm được những người cộng tác, quý nhân hoàn hảo, hỗ trợ con giáp này giải quyết tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Đúng 3 ngày đầu tuần (17/4 - 19/4), Thần Tài phát loa gọi tên 3 con giáp đỏ thắm cả tình lẫn tiền, rơi trúng ‘hố vàng hố bạc’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày đầu tuần, những người tuổi Dậu sẽ tiếp nối vận may của bản mệnh, được nhiều sao may mắn chiếu mệnh, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Con giáp lại tiếp tục hưởng nhiều điều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều tiếp tục phát triển không ngừng.

Trong thời gian này, nếu tuổi Dậu tìm được cơ hội đầu tư thì hãy nhanh chóng nắm bắt vì đó có thể giúp họ đổi đời. Con giáp sẽ có quý nhân chiếu cố, không những thế họ còn có những bước tiến mới trong mối quan hệ xã hội, vòng tròn bạn bè được mở rộng, tương lai xán lạn cùng những điều tốt đẹp đang chờ đợi.

Đúng 3 ngày đầu tuần (17/4 - 19/4), Thần Tài phát loa gọi tên 3 con giáp đỏ thắm cả tình lẫn tiền, rơi trúng ‘hố vàng hố bạc’ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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