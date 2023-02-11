Đúng 3 ngày đầu tuần (13/2 - 15/2), tiền chất chật nhà, 3 con giáp liên tục đụng vận may, tranh hết tài lộc, của cải của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 11/02/2023 09:19

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, những con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc trên đường công danh, sự nghiệp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, chịu khó và chân thật. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là khá thụ động, luôn chần chừ khi có cơ hội đến với mình. Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Sửu có tài lộc cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa.

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc và trao cho cơ hội tốt. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ gặp được đối tác mới, được khách hàng ủng hộ nên các thương vụ đều diễn ra thuận lợi. Con giáp này làm ăn nhỏ cũng có quý nhân đến nhà nên việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Người tuổi Sửu có phúc có phần, vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên không ngừng.

Đúng 3 ngày đầu tuần (13/2 - 15/2), tiền chất chật nhà, 3 con giáp liên tục đụng vận may, tranh hết tài lộc, của cải của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang 3 ngày đầu tuần, Mùi được dự đoán sẽ có những ngày phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố mà con giáp này còn được cấp trên cân nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được. Cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng trên đà khởi sắc.

Đúng 3 ngày đầu tuần (13/2 - 15/2), tiền chất chật nhà, 3 con giáp liên tục đụng vận may, tranh hết tài lộc, của cải của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất luôn có khát khao một cuộc sống thượng lưu, không ngừng làm việc để kiếm thật nhiều tiền, cố gắng học hỏi để gây dựng sự nghiệp bền vững. Tử vi có nói, đúng 3 ngày đầu tuần, Tuất gặp được quý nhân mang đến nhiều cơ hội tốt về việc kinh doanh.

Tiền vào như nước, công danh sự nghiệp thăng tiến giúp tuổi Tuất chăm chỉ đạt nhiều thành tích cao nhất. Đây sẽ là một khởi đầu mới, suôn sẻ hơn với người tuổi Tuất. Con giáp này cần chủ động tìm hiểu và nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, có lộc to về tiền bạc.

Đúng 3 ngày đầu tuần (13/2 - 15/2), tiền chất chật nhà, 3 con giáp liên tục đụng vận may, tranh hết tài lộc, của cải của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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