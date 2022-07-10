Đúng 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), hỷ thần vẫy gọi, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 15:20

Trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống, công việc và luôn dư dả tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Mặc dù thời gian gần đây, những người tuổi Ngọ đều đang có sự nghiệp thuận lợi tuy nhiên trong 3 ngày đầu tuần, họ như được “tiếp thêm sức mạnh” khi gặp thêm nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống lẫn tiền bạc.

Sau nhiều nỗ lực trước đó, người tuổi Ngọ sẽ có luôn trong trạng thái rủng rỉnh tiền bạc, cả tiền tiết kiệm lẫn tiền kiếm được đều không ngừng tăng, “muốn nghèo cũng khó”. Tuy tài vận, sự nghiệp… của người tuổi Ngọ đều lên cao nhưng họ vẫn cần phải chăm chỉ làm việc và không ngừng nỗ lực để thời gian tới thêm rực rỡ.

Đúng 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), hỷ thần vẫy gọi, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Mặc dù thời gian gần đây, những người tuổi Ngọ đều đang có sự nghiệp thuận lợi tuy nhiên trong 3 ngày đầu tuần, họ như được “tiếp thêm sức mạnh” khi gặp thêm nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đang làm việc hết sức chăm chỉ, vì vậy sẽ không khó nếu như họ thu hoạch được nhiều thành quả. Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Tuất sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi gặp thêm rất nhiều may mắn. 

Không chỉ gặp thuận lợi trong cuộc sống hàng ngày hay phát triển không ngừng trong sự nghiệp, người tuổi Tuất trong thời gian sắp tới còn gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Bên cạnh những khoản tiền cũ không ngừng sinh sôi nảy nở thì trong 10 ngày tới, người tuổi Tuất còn đặc biệt may mắn trong việc đầu tư. Với tốc độ kiếm tiền và tiết kiệm tiền này, trở thành "đại gia" là điều không hề khó với con giáp này.

Đúng 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), hỷ thần vẫy gọi, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Tuất sẽ được tiếp thêm sức mạnh khi gặp thêm rất nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

3 ngày đầu tuần, người tuổi Hổ sẽ bước vào một vòng quay mới của vận may. Đây sẽ là thời điểm thuận lợi để người tuổi Hổ thực hiện được những dự định dang dở hoặc bắt đầu một kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu. Vừa gặp được quý nhân phù trợ, vừa có cơ hội “tích thêm” tiền bạc, cuộc sống của người tuổi Hổ sẽ lên cao như diều gặp gió.

Đặc biệt, đây là thời điểm lý tưởng cho những người tuổi Hổ đang làm công việc kinh doanh. Bằng sự thông minh, khéo léo vốn có, người tuổi Hổ sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều khoản thu nhập để bổ sung thêm vào túi tiền của mình. Với người tuổi Hổ mà nói, thời gian này “chỉ có thể giàu thêm chứ không bao giờ nghèo đi”. 

Đúng 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), hỷ thần vẫy gọi, 3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng chắn cửa sau, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
3 ngày đầu tuần, người tuổi Hổ sẽ bước vào một vòng quay mới của vận may - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp may mắn dưới đây nhận được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ thăng tiến trong công việc, kinh doanh phát tài phát lộc.

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