Đúng 3 ngày cuối tuần này (9/9 - 11/9), 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, tấn tài tấn lộc, có số giàu sang, đầu tư vào đâu cũng sinh lời

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 04:30

Tử vi chỉ rõ, đúng 3 ngày cuối tuần này, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền chất chật nhà, thoải mái tiêu xài tới cuối năm.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có thể sẽ được quý tinh phù trợ nên mau mắn phát tài trong 3 ngày cuối tuần. Kim Đẩu tinh mang theo điềm báo tài lộc thấy rõ, có thể thời gian qua, con giáp này sẽ phải chịu khá nhiều cực khổ nhưng tới sau đó, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng với đóng góp của mình.

Người tuổi Sửu từ đó sẽ đón nhận tài vận thăng cấp bất ngờ, luôn đi lên theo chiều hướng tích cực, tiền bạc tiêu xài thoải mái chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Công việc cũng mang tới nguồn thu nhập càng ngày càng gia tăng. Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Trâu dễ như trở bàn tay.

Đúng 3 ngày cuối tuần này (9/9 - 11/9), 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, tấn tài tấn lộc, có số giàu sang, đầu tư vào đâu cũng sinh lời - Ảnh 1
Theo dõi tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có thể sẽ được quý tinh phù trợ nên mau mắn phát tài trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý trước nay luôn được coi là con giáp thông minh, nhanh nhẹ, có tài phán đoán. Do đó, đúng 3 ngày cuối tuần này sẽ là thời điểm dự báo đầy ắp may mắn đối với những người tuổi Tý. Sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió khi nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ hết mình từ mọi người.

Về tài chính, tuổi Tý kiếm được nhiều nên có thể tiêu pha thoải mái. Sức khỏe không có gì biến động. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm để bạn tìm một nửa của mình nhé. Hãy cứ lửng lơ với đối phương để thử lòng họ trước, rồi hãy tính tới chuyện xa hơn.

Đúng 3 ngày cuối tuần này (9/9 - 11/9), 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, tấn tài tấn lộc, có số giàu sang, đầu tư vào đâu cũng sinh lời - Ảnh 2
Do đó, đúng 3 ngày cuối tuần này sẽ là thời điểm dự báo đầy ắp may mắn đối với những người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống, người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. 

Đúng 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn vận trình hanh thông, tài lộc viên mãn. Con giáp may mắn bất ngờ đón nhận tin vui trên con đường công danh sự nghiệp khi thuận lợi thăng quan tiến chức, tiền tài dư dả, lộc lá đầy nhà.

Đúng 3 ngày cuối tuần này (9/9 - 11/9), 3 con giáp chuẩn bị lấy rổ hứng tiền, tấn tài tấn lộc, có số giàu sang, đầu tư vào đâu cũng sinh lời - Ảnh 3
Đúng 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Thìn vận trình hanh thông, tài lộc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Trong tử vi học có nói, sang thứ Ba 30/8/2022 sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 3 con giáp này, theo đó là họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

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