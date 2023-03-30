Đúng 3 ngày cuối tuần (31/3 - 2/4), 3 con giáp qua cơn đại hạn, được sao TINH TÚ chiếu mệnh, tình tiền đều phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 05:49

Trong 3 ngày cuối tuần, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn rất may mắn, bởi cuộc đời của họ đa phần là thuận lợi, ít khi gặp phải khó khăn. Mà dù có vướng phải rắc rối thế nào đi chăng nữa, con giáp này cũng vượng quý nhân, được giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất.

Tử vi cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Dần sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Con giáp tuổi Dần cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Có thể nói, sắp tới đây, vận may của người tuổi Dần đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Đúng 3 ngày cuối tuần (31/3 - 2/4), 3 con giáp qua cơn đại hạn, được sao TINH TÚ chiếu mệnh, tình tiền đều phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tự khởi nghiệp trong vòng những tháng trở lại đây sẽ liên tiếp tạo nên kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi trong 66 ngày tới. Bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ cho sự nghiệp thăng hoa hơn. 

Gia đạo của người tuổi Dậu cũng có nhiều điều tốt lành. Về phần tài lộc không giảm sút mà còn được nhanh chóng cải thiện. Vì vậy, trong 3 ngày cuối tuần, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Đồng thời, vận khí đến, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

Đúng 3 ngày cuối tuần (31/3 - 2/4), 3 con giáp qua cơn đại hạn, được sao TINH TÚ chiếu mệnh, tình tiền đều phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc khởi sắc trong 3 ngày cuối tuần. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình.

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Không chỉ vậy, trong 60 ngày tới, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có sẽ tới đầy bất ngờ mà người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.

Đúng 3 ngày cuối tuần (31/3 - 2/4), 3 con giáp qua cơn đại hạn, được sao TINH TÚ chiếu mệnh, tình tiền đều phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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