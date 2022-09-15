Đúng 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/9): Thần tài gõ cửa, phật tổ ban phúc, 3 con giáp tài vận thăng hoa, kiếm tiền bạt ngàn, may mắn kết thân

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 10:44

Chỉ cần bước sang 3 ngày cuối tuần, những con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng, phất lên đổi đời.

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, được cát tinh đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nên Thìn muốn nghèo cũng không được. Đặc biệt, dù giàu có nhưng không tự phụ, luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân nên Thìn ngày càng thăng hoa, tài giỏi hơn người.

Đúng 3 ngày cuối tuần sẽ mở ra trang mới cho đời Thìn, đặc biệt là ngay ngày đầu tiên của tháng. Không chỉ tài vận hanh thông, nhà xe chờ sẵn, con giáp may mắn này còn tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví, cứ thế mà phát tài. Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ góp phần giúp cuộc sống tuổi Thìn được nâng lên tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Thìn sẽ có cơ hội được thăng tiến, ngoài ra tuổi Thìn cũng tìm được cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn.

Đúng 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/9): Thần tài gõ cửa, phật tổ ban phúc, 3 con giáp tài vận thăng hoa, kiếm tiền bạt ngàn, may mắn kết thân - Ảnh 1
Đúng 3 ngày cuối tuần sẽ mở ra trang mới cho đời Thìn, đặc biệt là ngay ngày đầu tiên của tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nổi tiếng là con giáp thông minh, tài giỏi và biết nắm bắt thời cơ để tiến thân nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tý đã gặt hái được vô số thành công. Càng về hậu vận con giáp giàu có này càng đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra.

Ngay 3 ngày cuối tuần, tuổi Tý được gọi tên là con giáp may mắn nhất. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, thu nhập tăng mạnh. Tài vận rực sáng nên Tý sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, lương thưởng ập xuống đầu ầm ầm.

Đúng 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/9): Thần tài gõ cửa, phật tổ ban phúc, 3 con giáp tài vận thăng hoa, kiếm tiền bạt ngàn, may mắn kết thân - Ảnh 2
Ngay 3 ngày cuối tuần, tuổi Tý được gọi tên là con giáp may mắn nhất. Làm gì cũng hanh thông thuận lợi, thu nhập tăng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người lạc quan, yêu đời, không sợ thất bại nên Ngọ chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước khó khăn. Sau những thăng trầm, bước vào 3 ngày cuối tuần, con giáp giàu có này sẽ hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tuổi Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, cơ hội thăng quan tiến chức gõ cửa. Họ chỉ cần có niềm tin thì mọi thứ sẽ viên mãn tốt đẹp. Những người tuổi Ngọ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẽ tìm được cơ hội đổi đời, một ngày nào đó họ sẽ viên mãn cả tình lẫn tiền.

Đúng 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/9): Thần tài gõ cửa, phật tổ ban phúc, 3 con giáp tài vận thăng hoa, kiếm tiền bạt ngàn, may mắn kết thân - Ảnh 3
Sau những thăng trầm, bước vào 3 ngày cuối tuần, con giáp giàu có này sẽ hốt hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng mùng 8 tháng 8 âm lịch, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự

Đúng mùng 8 tháng 8 âm lịch, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự

Tử vi cho biết, đúng mùng 8/8 âm lịch, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, viên mãn.

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