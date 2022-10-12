Đúng 3 ngày cuối tuần (14/10 - 16/10): Thời thế thay đổi, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 18:35

Dự đoán trong 3 ngày cuối tuần này, những con giáp sau có cơ hội gặp quý nhân, thăng tiến trong công việc, tài lộc ngày càng vượng phát.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Dự báo trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc. Đặc biệt người liều lĩnh thử sức ở lĩnh vực mới có thể gặt hái thành công.

Tất nhiên, Thìn nên chọn lĩnh vực mà bản thân hiểu biết hơn mọi người. Không chỉ vậy, sự nghiệp của Thìn thời gian tới cũng vô cùng thăng tiến. Bên cạnh con giáp này có sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. 

Đúng 3 ngày cuối tuần (14/10 - 16/10): Thời thế thay đổi, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà - Ảnh 1
Dự báo trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự báo trong 3 ngày cuối tuần này, Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp bạn bước khỏi khó khăn và cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, bạn cần dũng cảm nhận lỗi sai của mình để có hướng sửa chữa.

Đúng 3 ngày cuối tuần (14/10 - 16/10): Thời thế thay đổi, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà - Ảnh 2
Dự báo trong 3 ngày cuối tuần này, Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày cuối tuần này, tuổi Dậu có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, công việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi. Người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua.

Đặc biệt, tuổi Dậu còn gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu, những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền. Nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt nếu chịu chuẩn bị trước, giữ tâm lý cởi mở và khoáng đạt thì bản mệnh sẽ có cơ hội phất lên nhanh chóng, gỡ gạc được những tổn thất.

Đúng 3 ngày cuối tuần (14/10 - 16/10): Thời thế thay đổi, 3 con giáp vận may bùng nổ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà - Ảnh 3
Đúng 3 ngày cuối tuần này, tuổi Dậu có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, công việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Quét sạch mây mù chắn lối trong 5 ngày tới (10/10 - 14/10), 3 con giáp bừng sáng tài lộc, mưu sự tất thành, đổi vận giàu sang trong nháy mắt

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Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả trong 5 ngày tới.

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