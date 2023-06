Đúng 3 ngày cuối tuần (1/7 - 3/7), những con giáp này chỉ cần ngồi im chờ đợi, vận may tự kéo đến, tiền bạc đầy két, làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Cuối tuần này Chính Quan mang lại tin vui cho tuổi Tý, đặc biệt là những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Tuổi Tỵ

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh thông minh, linh hoạt, làm việc gì cũng làm bằng cái tâm, không thích làm ăn gian dối nên được bề trên nâng đỡ, đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác sẽ tìm được thời cơ phù hợp với mình.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào những trò may rủi như mua vé số hoặc trúng thưởng bất ngờ. Khi cầm khoản tiền này trong tay, bạn nên có kế hoạch chi tiêu đúng đắn để không lãng phí vận may trời cho nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên Ấn và Chính Ấn cho thấy đây chính là lúc để người tuổi Dần khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình.

Tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả không ngơi nghỉ của bạn đấy. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.