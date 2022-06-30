Đúng 3 ngày cuối tuần (1/7 - 3/7), những con giáp này chỉ cần ngồi im chờ đợi, vận may tự kéo đến, tiền bạc đầy két, làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 10:09

Liệu bạn có may mắn lọt top những con giáp may mắn nhất cuối tuần này không?

Tuổi Tý

Cuối tuần này Chính Quan mang lại tin vui cho tuổi Tý, đặc biệt là những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Những người đang làm ăn xa thì được quý nhân nâng đỡ, lại thêm bản tính chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc. Con giáp này ngày càng tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như những định hướng của mình.

Đúng 3 ngày cuối tuần (1/7 - 3/7), những con giáp này chỉ cần ngồi im chờ đợi, vận may tự kéo đến, tiền bạc đầy két, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh thông minh, linh hoạt, làm việc gì cũng làm bằng cái tâm, không thích làm ăn gian dối nên được bề trên nâng đỡ, đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác sẽ tìm được thời cơ phù hợp với mình.

May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào những trò may rủi như mua vé số hoặc trúng thưởng bất ngờ. Khi cầm khoản tiền này trong tay, bạn nên có kế hoạch chi tiêu đúng đắn để không lãng phí vận may trời cho nhé.

Đúng 3 ngày cuối tuần (1/7 - 3/7), những con giáp này chỉ cần ngồi im chờ đợi, vận may tự kéo đến, tiền bạc đầy két, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên Ấn và Chính Ấn cho thấy đây chính là lúc để người tuổi Dần khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình.

Tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả không ngơi nghỉ của bạn đấy. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.

Đúng 3 ngày cuối tuần (1/7 - 3/7), những con giáp này chỉ cần ngồi im chờ đợi, vận may tự kéo đến, tiền bạc đầy két, làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 7 ngày tới (4/7 - 10/7): 3 con giáp này vừa có tình vừa có tiền đến gõ cửa

Đúng 7 ngày tới (4/7 - 10/7): 3 con giáp này vừa có tình vừa có tiền đến gõ cửa

Bước sang tuần mới, ba con giáp này gặp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống viên mãn.

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