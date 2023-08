Đúng 3 ngày cuối tháng 4 Âm lịch (14/6 - 17/6) Thần Tài độ phù cho 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số ào ào, vượt qua khổ cực, hóa thành Tỷ Phú chỉ trong chốc lát

Dự báo người tuổi Sửu trong 3 ngày cuối tháng 4 Âm lịch chịu ảnh hưởng của sao Thiên Đức. Dự đoán bạn sẽ nhận được tin vui liên quan đến công việc, tiền bạc nhưng vẫn không tránh khỏi vận đen tuần cũ đeo bám. Do đó, tử vi khuyên bạn cần kiềm chế tính hấp tấp để lộc lá đến với mình.

Công việc: Người tuổi Sửu làm việc gì cũng đều bị cấp trên và đồng nghiệp xung quanh soi xét khá nghiêm ngặt, chỉ một lỗi sai bé tí thôi cũng trở thành họa. Thế nhưng, may mắn là không ai soi được bạn do bạn làm việc quá tốt. Theo đó, người công ăn lương tạm ổn, người làm kinh doanh gặp may một chút.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có biến động rõ rệt. Đầu tuần, người làm kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng sau đó, bạn sẽ chi tiền vào việc mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh nên tạm thời chưa thể thu về lợi nhuận cho mình.