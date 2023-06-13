Đúng 3 ngày cuối tháng 4 Âm lịch (14/6 - 17/6) Thần Tài độ phù cho 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số ào ào, vượt qua khổ cực, hóa thành Tỷ Phú chỉ trong chốc lát

Dự báo người tuổi Sửu trong 3 ngày cuối tháng 4 Âm lịch chịu ảnh hưởng của sao Thiên Đức. Dự đoán bạn sẽ nhận được tin vui liên quan đến công việc, tiền bạc nhưng vẫn không tránh khỏi vận đen tuần cũ đeo bám. Do đó, tử vi khuyên bạn cần kiềm chế tính hấp tấp để lộc lá đến với mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có biến động rõ rệt. Đầu tuần, người làm kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng sau đó, bạn sẽ chi tiền vào việc mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh nên tạm thời chưa thể thu về lợi nhuận cho mình.

Công việc: Người tuổi Sửu làm việc gì cũng đều bị cấp trên và đồng nghiệp xung quanh soi xét khá nghiêm ngặt, chỉ một lỗi sai bé tí thôi cũng trở thành họa. Thế nhưng, may mắn là không ai soi được bạn do bạn làm việc quá tốt. Theo đó, người công ăn lương tạm ổn, người làm kinh doanh gặp may một chút.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá ảm đạm. Có vẻ như, mối quan hệ giữa bạn với người bạn đời của mình đang ngày một xa cách. Nếu không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội này xen vào mối quan hệ này. Người độc thân vẫn chưa muốn làm quen bạn trai, bạn gái ngay lúc này vì bận phát triển sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hay tin tưởng vào bản thân và bỏ ngoài tai lời dị nghị của người khác. Cấp trên phân công cho bạn những công việc quan trọng tức là bạn hoàn toàn đủ khả năng, việc bạn cần làm bây giờ là cống hiến hết sức mình và gặt hái thành công.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, cuối tuần là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra những quyết định ký kết hợp đồng. Trải qua quá trình trao đổi và tìm hiểu kĩ lưỡng, bạn có thể hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, đem về nguồn tiền đầy khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy luôn tuân thủ luật giao thông, không nên lái xe hoặc lao động chân tay khi đang thiếu tỉnh táo để tránh gặp phải sự cố đáng tiếc. Phương diện tình cảm có nhiều khởi sắc khi bạn nhận ra có người vẫn luôn lặng thầm dành tình cảm cho mình. Bạn sẵn sàng dành cho đối phương cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội để tận hưởng hạnh phúc. Biết đâu đó chính là người sinh ra dành cho bạn?

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới từ ngày 12/6 đến 18/6/2023 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp được nhiều điều kiện thuận lợi trong sự nghiệp vào đầu tuần. Nếu nhanh chóng nắm bắt, bản mệnh có thể đạt được những bước tiến vượt bậc. Dù xung quanh không thiếu kẻ cạnh tranh, song hãy cứ tự tin và đừng quá lo lắng.

Trong tuần, tuổi Hợi sẽ có nhiều may mắn. Nếu còn trẻ tuổi, con giáp này hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng và dành cho bản mệnh cơ hội để vươn lên.

Ảnh minh họa: Internet

Giữa tuần là thời điểm mà tuổi Hợi có thể thu tiền về đầy túi. Bản mệnh biết rõ lợi thế của mình là gì nên không hề chùn bước trước sự cạnh tranh của đối thủ. Hướng phát triển đúng đắn giúp bản mệnh luôn có một khoản tiền rủng rỉnh để chi tiêu và dự phòng.

Vận trình tình cảm không có quá nhiều biến động. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh nên dành khoảng thời gian cuối tuần để hâm nóng tình cảm với đối phương. Nếu còn độc thân, nên siêng năng ra ngoài hơn để tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!