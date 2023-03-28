Đúng 3 ngày cuối tháng 3, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp hứng trọn may mắn trong thiên hạ, đếm tiền mỏi tay 

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 17:34

 Tử vi nói rằng trong những ngày cuối tháng 3 tới đây, 3 con giáp này đón vận trình tài lộc rực rỡ, làm đâu thắng đó.

 

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi rất hiền lành và tốt bụng. Họ hay giúp đỡ và là người có trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này rất năng động và làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao.

Đúng 3 ngày cuối tháng 3, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp hứng trọn may mắn trong thiên hạ, đếm tiền mỏi tay  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với khát khao kiến thức mạnh mẽ, tinh thần làm việc có trách nhiệm, họ có thể có được cơ hội tốt để nâng cao kỹ năng và quý nhân sẽ giúp người tuổi Mùi mở ra một bước ngoặt. Bước sang thời gian này, con giáp này có vận trình vượng phát, đạt được thành quả xứng đáng với sự siêng năng, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng.

Tuổi Mão

Thời gian này khá may mắn đối với người tuổi Mão. Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Hãy coi đó là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Đúng 3 ngày cuối tháng 3, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp hứng trọn may mắn trong thiên hạ, đếm tiền mỏi tay  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập.

Chuyện tình cảm thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất quyết đoán và gặp nhiều may mắn, họ có rất nhiều cơ hội trong những ngày này. Nhờ vào việc ăn nói dễ nghe, ứng xử suôn sẻ, mọi việc suôn sẻ, không quá ham danh lợi.

Đúng 3 ngày cuối tháng 3, lộc rơi vào nhà: 3 con giáp hứng trọn may mắn trong thiên hạ, đếm tiền mỏi tay  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này Tuất được quý nhân phù trợ, cứu nguy, năng lực trong cuộc sống ngày càng mạnh mẽ, cũng dần dần thăng tiến, tuần tới tài lộc hanh thông, ngày càng hanh thông. Vận may của con giáp Tuất làm mưa làm gió, có thể gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, sắp tới sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, có phúc khí liên miên.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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