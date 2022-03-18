Đúng 3 ngày cuối tháng (29/03 - 31/03), các con giáp sau được sao LONG ĐỨC chiếu mệnh, VẬN THẾ bay cao, TIỀN BẠC "chảy ào ào" vào túi

Đường tài lộc của tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội phát huy nghề tay trái. Người làm kinh doanh muốn tăng thêm thu nhập nên mạnh dạn triển khai kế hoạch đang ấp ủ. Ban đầu bạn có thể gặp khó khăn nhưng lợi nhuận thu về lại rất xứng đáng.

Chính Quan nhập mệnh nên tuổi Tỵ không cần phải lo lắng về vấn đề công việc. Bản mệnh chỉ cần làm tốt những việc của mình, theo đúng kế hoạch là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đón nhận tin vui trong công việc. Ảnh minh họa

Xem tử vi 3 ngày cuối tháng (29/03 - 31/03), sao Long Đức chiếu mệnh, người tuổi Dần đón nhận nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Bạn hoàn thành rất tốt mọi công việc được giao phó, khẳng định được tài năng của mình và được mọi người xung quanh ủng hộ.



Bản mệnh có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ suốt bao lâu nay, đừng nên chần chừ, do dự quá nhiều. Hãy tin tưởng vào bản thân, bởi bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Bạn chỉ cần quyết tâm biến kế hoạch trên giấy thành hành động thực tế thôi.



Nếu có ý định đi xa thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

Tuổi Mão

Trong 3 ngày cuối tháng (29/03 - 31/03), tuổi Mão sẽ gặp nhiều điềm may, làm ăn phát đạt. Đặc biệt 3 ngày cuối tháng có quý nhân tam hợp kéo đến, vận thế tổng thể tăng cao, làm gì cũng thuận lợi, mang đến cuộc sống sung túc.

Bên cạnh đó, các vấn đề tài chính dài hạn có thể được hoàn thành, có nghĩa là Mão hoàn toàn có thể tìm kiếm sự giàu có ở những nơi khác ngoài chỗ làm hiện tại. Chẳng hạn như cơ hội kinh doanh với đối tác mới hoặc thay đổi thành phố làm việc, cố gắng đầu tư vào những nơi khác, v.v...

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.