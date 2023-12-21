Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 16:05

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12, 3 con giáp sau được dự đoán kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, đầu tư đâu cũng sinh lời.

Tuổi Tý 

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12, người tuổi Tý cần cẩn trọng trong công việc.

Công việc: Tuổi Tý có thể đối mặt với một số thách thức trong công việc hôm nay, cần cẩn trọng khi giải quyết vấn đề và tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên nếu cần thiết.

Tình cảm: Trong tình cảm, hãy tỏ ra đồng tình và lắng nghe đối tác của bạn, tránh những tranh cãi không cần thiết và tạo không gian cho tình yêu của bạn trở nên hòa hợp hơn.

Tài lộc: Hôm nay, tài lộc của bạn có thể có biến động, hãy chú ý kiểm soát chi tiêu và xem xét cách tiết kiệm trong các giao dịch tài chính của bạn.

Sức khoẻ: Để duy trì sức khỏe tốt, hãy thực hiện một lịch trình tập luyện hợp lý và tránh uống nhiều nước lạnh.

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi cho biết những người tuổi Mão là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Đặc biệt, cuộc sống của tuổi Mão đa màu sắc và rất thực tế. Trong công việc nếu tuổi Mão ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Mão rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12, dù tuổi Mão có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Mão cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn. 

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12, tuổi Sửu dễ vướng phải rắc rối chốn quan trường. Cấp trên có thể cố tình gây khó dễ cho bản mệnh, không tạo cơ hội để bản mệnh phát huy năng lực vốn có của mình.

Dù rơi vào tình huống khó khăn thế nào đi nữa, tuổi Sửu cũng cần nhắc nhở mình giữ vững lý trí, chớ nên hành động theo cảm xúc nhất thời. Bản mệnh càng chống đối cấp trên thì mọi việc sẽ càng đi vào ngõ cụt mà thôi. Điều cần là tìm cách làm dịu mối quan hệ này.

May mắn mà gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho con giáp này. Vì thế, khi gặp áp lực trong công việc bản mệnh nên tâm sự với mọi người để được nhẹ nhõm hơn, đồng thời mọi người có thể giúp bản mệnh tìm ra định hướng chính xác hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng 3 ngày 22, 23 và 24/12: 3 con giáp có lộc kinh doanh, phú quý gõ cửa, buôn bán giàu sụ, rót tiền vào đâu cũng trúng đậm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà

Đúng 2 ngày liên tiếp đầu tuần tới (27 và 28/12), 3 con giáp số sướng trăm bề, giàu có bất ngờ, tiền vàng của cải ngập nhà

Đúng 2 ngày 27 và 28/12/2023, 3 con giáp sau làm ăn phát đạt, tha hồ hưởng lộc, không sợ nghèo đói.

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