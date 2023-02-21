Đúng 2h khuya Thứ 4 ngày 22/2 hời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 00:45

Dù trước đó có vất vả thế nào thì thời điểm này, cuộc sống của những con giáp may mắn này sẽ vô cùng viên mãn.

 

Tuổi Dần

Trong mắt người khác, tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ khuất phục trước số phận. Mặc dù tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng không phải ai cũng được sinh ra từ gia đình phú quý, vì vậy muốn gây dựng cuộc sống giàu sang thì họ cũng phải tự nỗ lực rất nhiều. Những người tuổi Dần thường tham vọng, có đôi khi độc đoán nhưng mục đích cuối cùng của họ là có được cuộc sống mà người khác mong muốn

Đúng 2h khuya Thứ 4 ngày 22/2 hời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian trước cực khổ thế nào không biết, nhưng bước vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ được thượng đế chiếu cố hết mực. Thời gian này, tuổi Dần được thần may mắn phù trợ, mọi công việc đều thuận lợi, suôn sẻ, tài vận vào túi liên tiếp. Đây cũng sẽ là thời điểm hoàng kim giúp tuổi Dần đổi đời, nếu biết nắm bắt cơ hội thì từ giờ về sau, cuộc sống giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Đây là con giáp giàu thấu hiểu, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhất. Nhờ tính cách đặc biệt này mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận không chỉ được thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên.

Đúng 2h khuya Thứ 4 ngày 22/2 hời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian, người tuổi Mão liên tục gặp may mắn. Được quý nhân che chở và dẫn dắt, con giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phương diện tài lộc khởi vượng, thu nhập của bạn gia tăng đáng kể. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa trong lúc này sẽ có vận may cực . Người tuổi Ngọ có vận may ra ngoài, tiền bạc thuận thu, không quá lo lắng, có thể thực hiện theo kế hoạch của bản thân. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, dễ được mọi người ghi nhận và được lãnh đạo khen ngợi, cảm giác hoàn thành mỹ mãn. Cuộc sống bình an và hạnh phúc, những biến cố qua đi, vui vẻ sẽ đến, nụ cười luôn rộng mở.

Đúng 2h khuya Thứ 4 ngày 22/2 hời điểm thăng hoa của 3 con giáp này, biết nắm bắt cơ hội thì giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian may mắn trong sự nghiệp và tài lộc với con giáp. Bạn có cơ hội thăng tiến nhờ sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan nên dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Những vất vả của tháng 2 đã qua, từ tháng 3/2023: 3 con giáp gặp được điềm lành, sự nghiệp tăng phi mã, giàu sang phú quý chẳng lo cực khổ

Những vất vả của tháng 2 đã qua, từ tháng 3/2023: 3 con giáp gặp được điềm lành, sự nghiệp tăng phi mã, giàu sang phú quý chẳng lo cực khổ

Nhưng người thuộc 3 con giáp sau có tính cách chăm chỉ, cần mẫn làm việc. Họ luôn không ngừng phấn đấu đề giành lấy sự thành công cho riêng mình, vì thế cho dù trước mắt có là khó khăn hay trở ngại thì họ cũng sẽ cố hết sức vượt qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 22/2 tu vi ngay 22/2 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 47 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà