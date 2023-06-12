Đúng 23h ngày 13/6: Top 3 con giáp vận trình lên hương, làm gì cũng suôn sẻ, tăng lương vù vù, sự nghiệp công thành danh toại, gia đạo yên vui bình an

Tâm linh - Tử vi 12/06/2023 21:30

Dự báo rằng, thời điểm này có 3 con giáp may mắn ngút ngàn, hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Theo tử vi từ khung giờ này, nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Trâu sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối tháng, Sửu càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Lúc này tuổi Sửu sẽ có vận may lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Họ thần tài và thần may mắn chiếu cố nên có thể họ sẽ kiếm được nhiều tiền.

Đúng 23h ngày 13/6: Top 3 con giáp vận trình lên hương, làm gì cũng suôn sẻ, tăng lương vù vù, sự nghiệp công thành danh toại, gia đạo yên vui bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cũng là 1 trong những con giáp phát tài từ khung giờ này. Bản mệnh có tài lộc ùn ùn kéo tới, không mất nhiều thời gian để tìm kiếm cơ hội mà chỉ cần chớp thời cơ trước mắt thôi đã đủ mệt rồi. Bản mệnh là người nhanh nhẹn, linh hoạt nên chuyện này không làm khó bạn quá nhiều, có thể bạn sẽ bối rối trong mấy ngày đầu nhưng rồi lại nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống thôi.

Từ khung giờ này tuổi Tý lại càng có nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập của mình. Đặc biệt là cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có cơ hội này, không chỉ riêng một ai đâu nhé. Bản mệnh hãy cố gắng để phát huy được năng lực của mình, không phải ai cũng có được may mắn như bạn đang sở hữu đâu.

Đúng 23h ngày 13/6: Top 3 con giáp vận trình lên hương, làm gì cũng suôn sẻ, tăng lương vù vù, sự nghiệp công thành danh toại, gia đạo yên vui bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp giỏi giang, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Họ biết đối nhân xử thế và biết giữ các mối quan hệ hữu hảo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công việc của con giáp này gặp không ít sự cố.

Đúng 23h ngày 13/6: Top 3 con giáp vận trình lên hương, làm gì cũng suôn sẻ, tăng lương vù vù, sự nghiệp công thành danh toại, gia đạo yên vui bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình kinh doanh, buôn bán ảm đạm khiến người tuổi Tỵ chịu nhiều áp lực. Từ khung giờ này, con giáp tuổi Tỵ có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội. Họ làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Cũng nhờ đó mà doanh số bán hàng của họ tăng lên thấy rõ.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi 8 ngày liên tiếp : 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, vạn sự như ý, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ

Tử vi 8 ngày liên tiếp : 3 con giáp được trời ban nhiều phúc đức, vạn sự như ý, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ

Những ngày sắp tới là thời gian tiền bạc và tình cảm đều đủ đầy của 3 con giáp sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 13/6 tu vi ngay 14/6 tu vi ngay 15/6

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 27 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'