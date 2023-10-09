Đúng 23 giờ ngày 9/10: 3 con giáp giàu lên chóng mặt, vàng bạc liên tục rơi về tay, vạn sự đại cát, phất lên như phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từng bước trở thành đại gia, của ăn của để đầy ắp vào đúng 23 giờ ngày 9/10.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hào hiệp, ngay thẳng và vị tha, tích cực và cầu tiến, không khuất phục trước số phận, dám thử thách bản thân, không ngừng đạt được những bước đột phá trong sự nghiệp. Họ có tính cách mạnh mẽ hơn, không làm theo kiểu vòng vo, tuy rất có năng lực nhưng đôi khi lại vô tình làm mất lòng mọi người. Vì vậy họ cần chú ý hơn đến hành vi của mình, để phát huy nhiều may mắn cho chính họ. 

Vào đúng 23 giờ ngày 9/10, người tuổi Dần đón nhận những sóng gió hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông, tích lũy tài lộc, nghèo khó trở nên giàu có. Nếu chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này, chúng ta sẽ bắt đầu một làn sóng may mắn mới. Tôi tin rằng làm việc chăm chỉ cũng sẽ giành được sự giàu có và có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Đúng 23 giờ ngày 9/10: 3 con giáp giàu lên chóng mặt, vàng bạc liên tục rơi về tay, vạn sự đại cát, phất lên như phượng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có cá tính mạnh mẽ, kiên định và nhiệt huyết với những quyết định của chính mình. Đa số những người tuổi Mùi đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ thường có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, những quý nhân này là người thân, bạn bè hiểu rõ được tính cách tuổi Mùi.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sau khi kinh qua nhiều thử thách “khốc liệt” thì vào đúng 23 giờ ngày 9/10, tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc xuôi thuận kéo theo tài vận cũng nườm nượp kéo về túi của Mùi.

Đúng 23 giờ ngày 9/10: 3 con giáp giàu lên chóng mặt, vàng bạc liên tục rơi về tay, vạn sự đại cát, phất lên như phượng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách điềm đạm, tâm hồn vững vàng, trách nhiệm cao, có lý tưởng và khát vọng cao cả. Dù không phải là người thông minh nhất nhưng bằng sự chăm chỉ và kiên nhẫn của mình, họ có thể làm nên tên tuổi của mình trước nhiều cuộc thi. 

Vào đúng 23 giờ ngày 9/10, những cơ hội tốt cho người tuổi Sửu sẽ đến, giúp họ tránh khỏi rắc rối, có sức lực và thời gian để làm những việc quan trọng hơn, sự nghiệp của họ sẽ có bước phát triển mới, vận thế cũng thăng tiến. Bạn sẽ không còn gặp khó khăn, kiếm được nhiều tiền, thoải mái tưởng tượng trong hạnh phúc, cuộc sống đầy bất ngờ.

Đúng 23 giờ ngày 9/10: 3 con giáp giàu lên chóng mặt, vàng bạc liên tục rơi về tay, vạn sự đại cát, phất lên như phượng hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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