Đúng 23 giờ ngày 22/9: 3 con giáp cầu phúc có phúc, cầu lộc có lộc, giàu sang vô đối, ngồi trên đỉnh cao danh vọng, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có Phúc Tinh hộ mệnh, tiền bạc chất thành núi trong nhà vào đúng 23 giờ ngày 22/9.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Vào đúng 23 giờ ngày 22/9, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Đặc biệt, với những người tuổi Dần rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Đúng 23 giờ ngày 22/9: 3 con giáp cầu phúc có phúc, cầu lộc có lộc, giàu sang vô đối, ngồi trên đỉnh cao danh vọng, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là người có bản tính ngây thơ, hồn nhiên và dễ tin người. Đây là con giáp có vẻ ngoài yếu đuối, nhút nhát, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tuổi Mão có một tinh thần thép, một trái tim mạnh mẽ không phải ai cũng có. Đối diện với những thất bại trong cuộc đời, tuổi Mão luôn tìm cách vượt lên số phận và vươn lên với những mục tiêu mới. Nhờ vào con mắt tinh tường, sự hiểu biết và thông minh của mình mà tuổi Mão đạt được rất nhiều thành công trong những lĩnh vực họ theo đuổi. 

Vào đúng 23 giờ ngày 22/9, sự nghiệp của tuổi Mão sẽ có những thay đổi tích cực. Những cơ hội tốt sẽ xuất hiện liên tục và tuổi Mão biết nắm bắt đúng lúc nên họ đã được cấp trên nhìn nhận và khen thưởng. Chiêm tinh dự đoán trong thời điểm này tuổi Mão sẽ được thăng chức, tăng lương và có được sự tín nhiệm của nhiều người.

Đúng 23 giờ ngày 22/9: 3 con giáp cầu phúc có phúc, cầu lộc có lộc, giàu sang vô đối, ngồi trên đỉnh cao danh vọng, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình của người tuổi Tỵ khá tốt vào đúng 23 giờ ngày 22/9. Được quý nhân che chở và dẫn dắt, những chú Rắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bạn đang nhận được những sự hỗ trợ đắc lực nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện năng lực vốn có và học hỏi thêm kĩ năng kiến thức mới để tiến gần hơn đến thành công.

Đường tài lộc khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai.

May mắn còn mỉm cười trên đường tình duyên của tuổi Tỵ. Tình yêu của bản mệnh đang thăng hoa rực rỡ. Bạn cảm nhận rõ ràng hạnh phúc khi luôn được người ấy yêu thương và chăm sóc hết lòng. 

Đúng 23 giờ ngày 22/9: 3 con giáp cầu phúc có phúc, cầu lộc có lộc, giàu sang vô đối, ngồi trên đỉnh cao danh vọng, một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 9 này: 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc về nhà

Cuối tháng 9 này: 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc báo trời ban, vận may bùng nổ không ngừng, trúng đậm giàu to, rung đùi hốt bạc về nhà

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận đỏ hơn người, phát tài không khác gì trúng số độc đắc vào cuối tháng 9.

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