Đúng 22h ngày 22/12, 3 con giáp vận may liên tiếp ập đến, sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh, cuối năm tậu nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 14:05

Đúng 22h ngày 22/12, 3 con giáp sau kiếm được nhiều tiền, tài lộc tăng lên mấy phần, tha hồ sung túc hơn người.

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay có những cãi vã nên dành thời gian cho nhau để cùng giải quyết.    

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Tỵ sẽ được đánh giá cao trong công việc. Hãy tỏ ra tự tin và đúng đắn trong mọi công việc mà bạn thực hiện.

Tình cảm: Mặc dù có thể có những cuộc cãi vã, cả hai đối tác đang cố gắng chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Hãy trân trọng mối quan hệ của bạn.

Tài lộc: Trong thời gian này, bạn có thể gặp khó khăn về tài chính và cảm thấy áp lực. Hãy quản lý tiền bạc một cách tỉ mỉ và hợp lý.

Sức khoẻ: Hãy rời xa thành phố và tìm đến nơi có tiết trời tự nhiên để thư giãn và tái nạp năng lượng.

Đúng 22h ngày 22/12, 3 con giáp vận may liên tiếp ập đến, sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh, cuối năm tậu nhà mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, gười tuổi Hợi mang tính cách vị tha, bao dung, đôi khi hơi yếu mềm. Họ rất độ lượng, gặp người khó khăn, con giáp này đều cố gắng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến họ dễ gặp được quý nhân, hưởng nhiều phúc báo.

Những khoản đầu tư của họ trước đây đã sinh lời nhanh chóng. Con giáp này cũng nhận được thêm những công việc mới hoặc chí ít là nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian tới, người tuổi Hợi có cơ hội tách ra làm kinh doanh riêng. Chớp lấy cơ hội tốt và nỗ lực hết mình, con giáp này làm đâu thắng đó, thu về tiền bạc dồi dào.

Ngoài ra, họ có thể sẽ nhận được một số dự án công việc trong thời gian tới. Tuy công việc bận rộn từ sáng đến tối nhưng họ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng một số bệnh cũ tái phái, các bệnh đường hô hấp hoặc đau mỏi lưng, vai, gáy.

Đúng 22h ngày 22/12, 3 con giáp vận may liên tiếp ập đến, sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh, cuối năm tậu nhà mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 22/12/2023, mối quan hệ nơi công sở tuổi Ngọ không mấy tốt đẹp. Con giáp này thường thích làm việc theo ý mình mà không chịu tuân theo quyết định của tập thể, chính vì thế mà công việc tiến triển khó khăn, thậm chí gây rắc rối cho người khác.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ cũng cần cẩn trọng trước những nguy cơ đang rình rập. Con giáp này nên quan tâm hơn đến nửa kia, chớ nên lạnh lùng, thờ ơ kẻo kẻ thứ ba nhân cơ hội chen chân phá hoại hạnh phúc.

Với những người còn độc thân, đào hoa xấu xuất hiện là dấu hiệu bản mệnh cần phải cẩn trọng trước khi đi đến quyết định sẽ tới với một người nào đó. Hãy kết hợp cả lý trí chứ đừng chỉ dựa vào tình cảm nhất thời để đưa ra sự lựa chọn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Đúng 22h ngày 22/12, 3 con giáp vận may liên tiếp ập đến, sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh, cuối năm tậu nhà mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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