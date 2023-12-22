Đúng 22h ngày 22/12/2023, 3 con giáp bội thu phát tài, đổi đời lên hương, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, tỏa sáng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 16:33

Đúng 22h ngày 22/12, 3 con giáp sau chuẩn bị đổi vận, phú quý mãn đường, một bước lên hàng tỷ phú.

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 22/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tổn thương khi ai đó rời đi.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc khó thay đổi, hãy học cách tiếp nhận.

Tình cảm: Tình cảm vẫn hạnh phúc bên cạnh người yêu, đón cùng nhau những bữa tiệc ấm cúng.

Tài lộc: Thường không nghĩ nhiều đến chi phí vui chơi.

Sức khoẻ: Thoải mái thư giãn trong kì nghĩ dài hạn. 

Đúng 22h ngày 22/12/2023, 3 con giáp bội thu phát tài, đổi đời lên hương, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, tỏa sáng không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, người tuổi Sửu có thể thấy áp lực công việc nhưng điều này không làm bản mệnh gục ngã. Con giáp này vốn là người chăm chỉ, hết lòng với công việc. Khi họ tin tưởng vào điều gì đó thì sẽ nhất định muốn theo đuổi đến cùng. Chỉ cần lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nhìn vào sự thật thì tuổi Sửu có thể sớm tìm được giải pháp cho vấn đề.

Về mặt tình cảm, người tuổi Sửu có thể có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương. Các cặp vợ chồng đang gặp khúc mắc có thể sớm giải quyết vấn đề, chấm dứt tình trạng căng thẳng.

Thời gian tới đây, người tuổi Sửu cần phải quan tâm đến sức khỏe. Công việc bận rộn nên cần phải để ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi.

Đúng 22h ngày 22/12/2023, 3 con giáp bội thu phát tài, đổi đời lên hương, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, tỏa sáng không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 22/12/2023 hôm nay, tuổi Tuất làm việc với thái độ khá thờ ơ, được chăng hay chớ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bản mệnh sẽ rất dễ mắc lỗi sai và tốn công sức khắc phục.

Dù đang giữ vị thế nào đi nữa, con giáp này cũng không nên quá cứng nhắc với quan điểm của bản thân. Hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người, có thể bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi mới hoặc cảm hứng cho công việc đang làm.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Mão, Thân

Đúng 22h ngày 22/12/2023, 3 con giáp bội thu phát tài, đổi đời lên hương, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, tỏa sáng không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau phú quý ập đến không ai cản được, vô tư hưởng lộc, làm gì cũng giàu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau phú quý ập đến không ai cản được, vô tư hưởng lộc, làm gì cũng giàu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau may mắn đủ đường, tài vận tăng theo cấp số nhân, sự nghiệp sẽ đạt đến đỉnh cao.

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