Đúng 21h tối, thứ 7 ngày 9/7, 2 con giáp được Thần Tài bao bọc, bật công tắc may mắn, làm đâu thắng đó, tiền bạc sung túc, cuộc sống giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 07:16

Thầy tử vi cho biết, những con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, công việc sở hữu tín hiệu khởi sắc, tiền nong được cải thiện.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu không chỉ thông minh mà còn sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Trên con đường lập nghiệp, con giáp này vượng vận quý nhân, được nhiều người nâng đỡ, hóa giải được vận đen, khắc phục được rất nhiều tồn đọng trong công việc, cuộc sống.

Về phương diện công việc, thời điểm này, Dậu làm một mà ăn tới mười, nắm được cơ hội làm giàu, phát tài phát lộc. Không những thế, sở hữu rất nhiều thời cơ may mắn, nhiều khả năng trúng số đặc biệt với giải thưởng cực đã.

Con giáp tuổi Dậu được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, sao may mắn chiếu mệnh. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới, sự nghiệp cũng thăng tiến, được cấp trên trọng dụng.

Đúng 21h tối, thứ 7 ngày 9/7, 2 con giáp được Thần Tài bao bọc, bật công tắc may mắn, làm đâu thắng đó, tiền bạc sung túc, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dậu được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, sao may mắn chiếu mệnh, sở hữu rất nhiều thời cơ may mắn, nhiều khả năng trúng số đặc biệt với giải thưởng cực đã - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi trong ngày 9/7 lúc 21h tối, người tuổi Ngọ nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Người tuổi Ngọ sẽ được Thần tài gõ cửa bạn và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị, những chú Ngựa luôn được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc, thậm chí, một số đồng nghiệp còn là bạn bè thân thiết.

Thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ sẽ nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi Ngọ sẽ tăng cường uy tín của bạn tăng lên nhiều lần và đương nhiên bạn nhận được số tiền lương khủng, tiền thưởng lớn cộng dễ dàng thăng quan tiến chức trở thành người giàu có.

Con giáp này được dự báo có cả danh lẫn tài nhờ sự giúp đỡ của quý nhân. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được trao thêm trọng trách mới.

Đúng 21h tối, thứ 7 ngày 9/7, 2 con giáp được Thần Tài bao bọc, bật công tắc may mắn, làm đâu thắng đó, tiền bạc sung túc, cuộc sống giàu sang phú quý - Ảnh 2
Tử vi trong ngày 9/7 lúc 21h tối, người tuổi Ngọ nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác, được Thần tài gõ cửa bạn và đem đến nhiều điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tuần, ngày 10/7/2022: LỜI TIÊN TRI LINH ỨNG, 3 con giáp cải vận bất ngờ, ăn nên làm ra, tiền về theo phút, giàu nhanh ngợp thở

Tử vi cuối tuần, ngày 10/7/2022: LỜI TIÊN TRI LINH ỨNG, 3 con giáp cải vận bất ngờ, ăn nên làm ra, tiền về theo phút, giàu nhanh ngợp thở

Những con giáp này sẽ có sự nghiệp khởi sắc, thu nhập tăng lên nhanh chóng, sự nghiệp hanh thông, túi tiền rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp con giáp được thần tài ban lộc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt