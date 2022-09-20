Đúng 21h ngày 21/9: Top 3 con giáp được Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó 

Thân sinh ra đã nhanh nhạy với thời cuộc. Con giáp này có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc con giáp này đặc biệt thích hợp để làm quản lý. Tuổi Thân là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Thân đều có thể tự mình làm tốt. Theo tử vi , trong thời điểm này những người tuổi Thân sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở.

Trong thời gian này người tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Những người tuổi Thân chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kỹ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Thân có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuất luôn là người ngay thẳng và chân thật. Họ rất ít nói và thường che giấu suy nghĩ của mình. Con giáp này rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong công việc, người tuổi Tuất sáng tạo và có tài lãnh đạo. Trong thời gian này, Tuất sẽ đón khá nhiều tin vui. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ. Quý nhân sẽ xuất hiện và dìu dắt Tuất trong công việc. Bởi vậy, sẽ không khó để Tuất tìm ra hướng đi phù hợp.



Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tài lộc của Tuất sẽ rất vượng. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn những người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Tuổi Mão

Trong thời gian này, vận trình tài lộc của những người cầm tinh con mèo có ngôi sao may mắn chiếu vào. Do đó, những người thuộc con giáp này trong năm nay rất vượng tài lộc và dễ dàng phát tài. Là một trong số những con giáp may mắn trong ngày này nên tuổi Mão không chỉ lấy lại được tự tin mà tài vận cũng khởi sắc hơn rất nhiều, kiếm tiền dễ dàng hơn.



Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những người tuổi Mão cần biết trân trọng thành quả lao động, chi tiêu hợp lý và đề cao cảnh giác với chuyện tiền bạc. Đừng nên tin những lời ngon ngọt để bị lừa, sa vào cạm bẫy, nếu không cẩn thận thì tất cả sự cần cù làm việc trong nhiều năm sẽ bị hủy hoại và cơ hội làm giàu sẽ bị bỏ lỡ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.